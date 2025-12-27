Κιμ Καρντάσιαν: Η 12χρονη κόρη της, Νορθ Γουέστ πόζαρε με μπλε μαλλιά, μακριά νύχια... και διαμαντένια οδοντοστοιχία
Κιμ Καρντάσιαν: Η 12χρονη κόρη της, Νορθ Γουέστ πόζαρε με μπλε μαλλιά, μακριά νύχια... και διαμαντένια οδοντοστοιχία
Η 12χρονη κόρη της Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, παρουσιάζοντας το νέο της look
Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, Νορθ Γουέστ τράβηξε την προσοχή με τη νέα ανάρτησή της στο Instagram, παρουσιάζοντας στους ακολούθους της τα διαμαντένια grillz - κοσμήματα που τοποθέτησε στα δόντια της, τα ιδιαίτερα μακριά νύχια της, αλλά και το μπλε χρώμα στα μαλλιά της.
Η Γουέστ ανήρτησε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου ένα καρουζέλ φωτογραφιών στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, μέσα από τις οποίς ανέδειξε το νέο κόσμημα που τοποθέτησε στα δόντια της: διαμαντένια grillz σε σχήμα «καρχαρία». Όπως φαίνεται στις εικόνες κάθε δόντι καταλήγει σε μυτερό σχήμα.
Το κόσμημα φέρει την υπογραφή της εταιρείας Johnny Dang & Co., γνωστής για τη συνεργασία της με καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα. Σε άλλες εικόνες, διακρίνεται ένα έντονο δαχτυλίδι σε μπλε απόχρωση, που ταιριάζει με το μπλε χρώμα των μαλλιών της, ενώ σε ίδιους τόνους ήταν και τα μακριά νύχια της, στα οποία είχαν τοποθετηθεί τρουκς.
Δείτε την ανάρτησή της
Η 12χρονη Νορθ Γουέστ άνοιξε τον δικό της λογαριασμό στο Instagram πριν από λίγες ημέρες. Στην πρώτη της ανάρτηση, η Νορθ δημοσίευσε μια θολή εικόνα, στην οποία πόζαρε με total black εμφάνιση και αξεσουάρ, επιλέγοντας τη λιτή λεζάντα «πρώτη δημοσίευση». Στο βιογραφικό του προφίλ επισημαίνεται ότι ο λογαριασμός είναι υπό τη διαχείριση των γονιών της, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται ποιος έχει τον τελικό λόγο στο περιεχόμενο που αναρτάται.
Η δημιουργία του λογαριασμού φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του Κάνιε Γουέστ, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία του με τη διαδικτυακή έκθεση των παιδιών του. Σε βίντεο του 2022, που επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα, είχε τονίσει ότι δεν επιτρέπει «η κόρη του να χρησιμοποιείται από το TikTok».
Το τελευταίο διάστημα, η Νορθ Γουέστ έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων για τις στιλιστικές επιλογές της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «Call Her Daddy», η Κιμ Καρντάσιαν υπερασπίστηκε την κόρη της, σημειώνοντας ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί να πειραματίζεται με το προσωπικό του στιλ υπό το βλέμμα της δημοσιότητας. «Είναι πραγματικά δύσκολο, ειδικά όταν όλα γίνονται μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
