Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης: Ο κουνιάδος του στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες

Συνολικά έχουν γίνει έξι συλλήψεις για το κύκλωμα διαφθοράς - Συνελήφθη και η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη - Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης ο γενικός γραμματέας