Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης: Ο κουνιάδος του στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες
Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης: Ο κουνιάδος του στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες
Συνολικά έχουν γίνει έξι συλλήψεις για το κύκλωμα διαφθοράς - Συνελήφθη και η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη - Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης ο γενικός γραμματέας
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λίγες μόλις ημέρες μετά την μεγάλη απώλεια του πρώην υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε δεκτή την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.
Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις μετά τις εφόδους των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη , Θ.Μιν. (η αδερφή του συλληφθέντα Θ.Μιν. είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης και η σύζυγος του Θ.Μιν., η οποία είναι γενική γραμματέας του δήμου Γαλατσίου.
Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΥΠΕΝ, σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού όπως τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας αλλά και σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Δείτε την επιστολή παραίτησης που έστειλε στον υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε: «Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη ήταν για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω».
Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις μετά τις εφόδους των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη , Θ.Μιν. (η αδερφή του συλληφθέντα Θ.Μιν. είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης και η σύζυγος του Θ.Μιν., η οποία είναι γενική γραμματέας του δήμου Γαλατσίου.
Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΥΠΕΝ, σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού όπως τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας αλλά και σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Δείτε την επιστολή παραίτησης που έστειλε στον υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε: «Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη ήταν για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω».
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