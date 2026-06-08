Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι κόβονται από την ενίσχυση

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

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Από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος Ιουνίου, θα καταβληθεί αυτόματα. Αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και δικαιούχοι είναι γονείς φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο.Ποιοι κόβονται από την ενίσχυση;Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, άγαμος με ένα παιδί παίρνει τα 150 ευρώ αρκεί το εισόδημά του να μην ξεπερνά τις 39.000 ευρώ. 1.000 ευρώ επιπλέον για έγγαμο με ένα παιδί (40.000 ευρώ).-Άγαμοι με δύο παιδιά θα πάρουν έκτακτο επίδομα παιδιού 300 ευρώ, εφόσον έχουν οικογενειακό εισόδημα 44.000 ευρώ. Για τους έγγαμους με δύο τέκνα, τα εισοδηματικά κριτήρια για το συγκεκριμένο βοήθημα ορίζονται στα 45.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).Σημειώνεται ότι το οικονομικό επιτελείο έχει ορίσει «πλαφόν» τα 900 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Πρόκειται για το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει μια οικογένεια ανεξάρτητα του πόσα παιδιά έχει.Από εκεί και μετά, ισχύουν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού:-Άγαμος με τρία παιδιά, 49.000 ευρώ εισόδημα, 450 ευρώ-Έγγαμος με τρία παιδιά, 50.000 ευρώ, 450 ευρώ-Άγαμος με τέσσερα παιδιά, 54.000 ευρώ εισόδημα, 600 ευρώ-Έγγαμος με τέσσερα παιδιά, 55.000 ευρώ, 600 ευρώ-Άγαμος με πέντε παιδιά, 59.000 ευρώ εισόδημα, 750 ευρώ-Έγγαμος με πέντε παιδιά, 60.000 ευρώ, 750 ευρώ-Άγαμος με 6 ή περισσότερα παιδιά, 64.000 ευρώ εισόδημα, 900 ευρώ.