Η Pink μάγεψε στα 79α Βραβεία Tony: Η εμφάνιση ως Πίτερ Παν και το εντυπωσιακό σόου με το «Lady Marmalade»
Η Pink μάγεψε στα 79α Βραβεία Tony: Η εμφάνιση ως Πίτερ Παν και το εντυπωσιακό σόου με το «Lady Marmalade»
Η σταρ ανέλαβε φέτος τον ρόλο της οικοδέσποινας της μεγάλης γιορτής του Μπρόντγουεϊ
Τις εντυπώσεις έκλεψε η Pink στα 79α Βραβεία Tony, ανεβαίνοντας στη σκηνή ως Πίτερ Παν και παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό σόου με το «Lady Marmalade», στην έναρξη της λαμπερής βραδιάς στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης.
Η σταρ ανέλαβε φέτος τον ρόλο της οικοδέσποινας της μεγάλης γιορτής του Μπρόντγουεϊ, παρουσιάζοντας την τελετή που τιμά τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν. Στο μπλε χαλί εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγό της, Κάρεϊ Χαρτ, την 15χρονη κόρη τους, τον 9χρονο γιο τους, καθώς και τη μητέρα της, Τζούντιθ Μουρ. Για την εμφάνισή της επέλεξε μια μαύρη δημιουργία με παγιέτες, την οποία συνδύασε με μπλε ροζέτα στα μαλλιά και μακριά κρεμαστά σκουλαρίκια.
Πριν από την τελετή, η Pink παραδέχτηκε στη στενή της φίλη, Σοσάνα Μπιν, ότι ένιωθε έντονο άγχος για τον ρόλο της οικοδέσποινας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που παρουσίαζε μεγάλη απονομή, σύμφωνα με το People. Ωστόσο, το άγχος της εξαφανίστηκε μόλις ανέβηκε στη σκηνή. Το σόου ξεκίνησε με την ίδια να αιωρείται πάνω από τη σκηνή ντυμένη ως Πίτερ Παν, ερμηνεύοντας το «I'm Flying».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο πρώην παρουσιαστής των Tony, Νιλ Πάτρικ Χάρις, ο οποίος της είπε να μείνει απλώς ο εαυτός της, τονίζοντας: «Είσαι η Pink. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα». Ακολουθώντας τη συμβουλή του, η Pink άλλαξε κοστούμι, φόρεσε ψηλό καπέλο και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό «Lady Marmalade» με ροζ κορσέ, κρυστάλλινα κρόσσια και ψηλές μαύρες μπότες. Στη σκηνή τη συνόδευσαν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Lea Michele και η Megan Thee Stallion, με το θέαμα να εξελίσσεται σε υπερπαραγωγή με 170 performers.
Η σταρ ανέλαβε φέτος τον ρόλο της οικοδέσποινας της μεγάλης γιορτής του Μπρόντγουεϊ, παρουσιάζοντας την τελετή που τιμά τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν. Στο μπλε χαλί εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγό της, Κάρεϊ Χαρτ, την 15χρονη κόρη τους, τον 9χρονο γιο τους, καθώς και τη μητέρα της, Τζούντιθ Μουρ. Για την εμφάνισή της επέλεξε μια μαύρη δημιουργία με παγιέτες, την οποία συνδύασε με μπλε ροζέτα στα μαλλιά και μακριά κρεμαστά σκουλαρίκια.
Πριν από την τελετή, η Pink παραδέχτηκε στη στενή της φίλη, Σοσάνα Μπιν, ότι ένιωθε έντονο άγχος για τον ρόλο της οικοδέσποινας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που παρουσίαζε μεγάλη απονομή, σύμφωνα με το People. Ωστόσο, το άγχος της εξαφανίστηκε μόλις ανέβηκε στη σκηνή. Το σόου ξεκίνησε με την ίδια να αιωρείται πάνω από τη σκηνή ντυμένη ως Πίτερ Παν, ερμηνεύοντας το «I'm Flying».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο πρώην παρουσιαστής των Tony, Νιλ Πάτρικ Χάρις, ο οποίος της είπε να μείνει απλώς ο εαυτός της, τονίζοντας: «Είσαι η Pink. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα». Ακολουθώντας τη συμβουλή του, η Pink άλλαξε κοστούμι, φόρεσε ψηλό καπέλο και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό «Lady Marmalade» με ροζ κορσέ, κρυστάλλινα κρόσσια και ψηλές μαύρες μπότες. Στη σκηνή τη συνόδευσαν δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Lea Michele και η Megan Thee Stallion, με το θέαμα να εξελίσσεται σε υπερπαραγωγή με 170 performers.
Σύμφωνα με το Broadway News, τις χορογραφίες υπέγραψε η Σάρα Ο’Γκλέλμπι, ενώ τη μουσική και τους στίχους οι Μπεντζ Πασέκ και Τζάστιν Πολ, σε συνεργασία με τον Μαρκ Σόνενμπλικ.
Στον εισαγωγικό της μονόλογο, με αρκετό αυτοσαρκασμό, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους του θεάματος, κυρίως εκείνους που καταφέρνουν να στριμώξουν τον Λουκ Έβανς σε κορσέ!». Παράλληλα, αποκάλεσε τον εαυτό της τη «δεύτερη μεγαλύτερη θαυμάστρια του Μπρόντγουεϊ», δίνοντας την πρώτη θέση στην κόρη της, Γουίλοου.
Κλείνοντας, συνέδεσε τις υποψήφιες παραγωγές με την επικαιρότητα, σημειώνοντας ότι «τα χειρότερα κομμάτια της ιστορίας επαναλαμβάνονται», με αφορμή τα έργα «Ragtime» και «Liberation», ενώ έκανε αναφορές στον κοινωνικό διχασμό και τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, μέσα από τα «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» και την αναβίωση του «Cats».
Φωτογραφίες: Reuters
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