Η Pink μάγεψε στα 79α Βραβεία Tony: Η εμφάνιση ως Πίτερ Παν και το εντυπωσιακό σόου με το «Lady Marmalade»

Σύμφωνα με το Broadway News, τις χορογραφίες υπέγραψε η Σάρα Ο’Γκλέλμπι, ενώ τη μουσική και τους στίχους οι Μπεντζ Πασέκ και Τζάστιν Πολ, σε συνεργασία με τον Μαρκ Σόνενμπλικ.Στον εισαγωγικό της μονόλογο, με αρκετό αυτοσαρκασμό, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους του θεάματος, κυρίως εκείνους που καταφέρνουν να στριμώξουν τον Λουκ Έβανς σε κορσέ!». Παράλληλα, αποκάλεσε τον εαυτό της τη «δεύτερη μεγαλύτερη θαυμάστρια του Μπρόντγουεϊ», δίνοντας την πρώτη θέση στην κόρη της, Γουίλοου.Κλείνοντας, συνέδεσε τις υποψήφιες παραγωγές με την επικαιρότητα, σημειώνοντας ότι «τα χειρότερα κομμάτια της ιστορίας επαναλαμβάνονται», με αφορμή τα έργα «Ragtime» και «Liberation», ενώ έκανε αναφορές στον κοινωνικό διχασμό και τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, μέσα από τα «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» και την αναβίωση του «Cats».: Reuters