Ο ASAP Rocky αποκάλυψε ότι η μητέρα του τον παρότρυνε να γίνει ζευγάρι με τη Ριάνα

Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα, σχολίασαν ο ράπερ

Μπορεί να μην ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά για τον ASAP Rocky και τη Ριάνα, όμως η μητέρα του ράπερ ήταν από πολύ νωρίς πεπεισμένη ότι οι δυο τους έπρεπε να είναι ζευγάρι. Όπως είπε, αν και ήταν φίλοι, εκείνη παρότρυνε τον γιο της να προσεγγίσει ερωτικά την σταρ.

Ο υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης, που είναι σε σχέση με τη διάσημη τραγουδίστρια από το 2019 και έχει αποκτήσει μαζί της τρία παιδιά, ανέτρεξε στην αρχή του δεσμού τους σε συνέντευξή του στο podcast των New York Times που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

«Η μητέρα μου συνήθιζε να λέει πράγματα όπως: “Ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το κορίτσι με το οποίο είσαι τώρα, αλλά εγώ θέλω να είσαι με τη ΡιΡι”», είπε ο 37χρονος ASAP Rocky. «Κι εγώ της απαντούσα: “Μαμά, γιατί το λες συνέχεια αυτό; Εκείνη ούτε που με βλέπει έτσι. Χαλάρωσε, μαμά. Είναι απλώς φίλη μου”», πρόσθεσε.

Ο ASAP Rocky και η Ριάνα άφησαν για πρώτη φορά να φανεί η χημεία τους στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ο ASAP Rocky συμμετείχε στο remix του τραγουδιού της Ριάνα «Cockiness (Love It)» το 2012. Αργότερα, οι δυο τους ερμήνευσαν το αισθησιακό κομμάτι μαζί στα MTV Video Music Awards.

Την επόμενη χρονιά, η Ριάνα εμφανίστηκε στο videoclip του A$AP Rocky για το τραγούδι «Fashion Killa», ενώ η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια τον επέλεξε και ως opening act στην περιοδεία της Diamonds World Tour.

Παρά τη στενή φιλία που ανέπτυξαν, ο A$AP Rocky αποκάλυψε στο «Popcast» ότι ήταν η μητέρα του, Ρίνα «Ρενέ» Μπλακ, εκείνη που τον παρότρυνε να προχωρήσει σε μια ρομαντική σχέση με τη Ριάνα. «Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα», σχολίασε αστειευόμενος, προσθέτοντας ότι η μητέρα του περιέγραφε τη Ριάνα ως «αληθινή».

«Ήταν πάντα το κορίτσι μου, ξέρεις τι λέω;», ανέφερε ο A$AP Rocky. «Είμαι ευγνώμων που μπήκε στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι νωρίτερα δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ούτε κι εκείνη ήταν».

riana

Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν να βγαίνουν στα τέλη του 2019, μετά τη σχέση της τραγουδίστριας από τα Μπαρμπέιντος με τον Σαουδάραβα επιχειρηματία Χασάν Τζαμίλ. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον τρίχρονο ΡΖΑ Άθλεστον, τον δό ετών Ράιοτ Ρόουζ, καθώς και την τεσσάρων μηνών κόρη τους, Rocky.

«Ήταν σαν να βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Γεννηθήκαμε την ίδια χρονιά. Ο πατέρας μου είναι από τη χώρα της. Όταν επιστρέφω εκεί, βλέπω και τις δύο πλευρές της οικογένειάς μου. Υπάρχουν τόσες ομοιότητες που είναι σχεδόν αστείο. Το γελάμε πολύ», μοιράστηκε ο ASAP Rocky.

Φωτογραφία: Shutterstock

