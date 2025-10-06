Ριάνα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον ASAP Rocky μετά τη γέννηση της κόρης τους

Πηγές κοντά στο ζευγάρι είχαν αποκαλύψει πως οι δυο τους «σχεδιάζουν γάμο στο μέλλον» και θεωρούν ότι έχουν βρει ο ένας τον άνθρωπο της ζωής τους. Η ίδια η Ριάνα, μιλώντας στη British Vogue, έχει παραδεχτεί πως η μητρότητα την έχει αλλάξει ολοκληρωτικά: «Είναι το παν. Δεν θυμάσαι καν τη ζωή σου πριν. Προσπαθείς, βλέπεις φωτογραφίες, αλλά τίποτα δεν σε αγγίζει πια με τον ίδιο τρόπο. Όλα αλλάζουν, οι επιθυμίες, οι χαρές, οι προτεραιότητες. Γιατί απλώς… δεν έχει πια σημασία».