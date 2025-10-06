Ριάνα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον ASAP Rocky μετά τη γέννηση της κόρης τους
Η τραγουδίστρια εθεάθη με τον ASAP Rocky να απολαμβάνουν μια βόλτα με το αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες
Στο προσκήνιο επέστρεψε η Ριάνα λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη γέννηση της κόρης της, Rocki Irish Mayers, καρπού του έρωτά της με τον ASAP Rocky. Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά, εθεάθη να κάνει μια χαλαρή βόλτα με το αυτοκίνητό του στο Λος Άντζελες, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με αφορμή τα γενέθλια του ράπερ.
Η 37χρονη σταρ έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις, φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάνο, παντελόνι και γυαλιά ηλίου, ενώ ο ράπερ από την πλευρά του, εμφανίστηκε κομψός με καφέ κοστούμι, ριγέ γραβάτα και οβάλ γυαλιά.
H Ριάνα αποκάλυψε μέσω Instagram στις 24 Σεπτεμβρίου ότι είχε φέρει στον κόσμο τη μικρή Rocki έντεκα ημέρες νωρίτερα, στις 13 Σεπτεμβρίου. Στην ανάρτησή της, κρατούσε αγκαλιά το νεογέννητο, τυλιγμένο με ροζ κουβερτούλα και με έναν τεράστιο φιόγκο στο κεφάλι. Ο ASAP Rocky απάντησε στη φωτογραφία, σχολιάζοντας: «Οι μικρές μου κυρίες».
Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στο φετινό Met Gala, φορώντας μια δημιουργία του Ralph Lauren που αγκάλιαζε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η Ριάνα και ο Rocky έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA, που είναι 3 ετών και τον Riot Rose, που είναι μόλις 2 ετών.
Λίγο πριν τον ερχομό της Rocki, ο ράπερ είχε δηλώσει στο Elle ότι ήλπιζε η τρίτη εγκυμοσύνη να χαρίσει στο ζευγάρι ένα κοριτσάκι: «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το νιώθω. Αυτή η εγκυμοσύνη είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Το χρειάζομαι αυτό το κοριτσάκι, φίλε».
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 και αν και φημολογείται ότι ίσως έχουν ήδη παντρευτεί, ο Rocky παραμένει αινιγματικός: «Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι ήδη παντρεμένος;» αστειεύτηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του. «Στο σπίτι μας δεν μιλάμε πολύ για δουλειά. Όταν επιστρέφεις, έχει να κάνει με την οικογένεια, τη σχέση, το σπίτι σου. Όχι με όλα τα άλλα».
Rihanna’s got love on the brain. 💘 All the details: https://t.co/HzumkkEjgn pic.twitter.com/egEjc6uhWX— E! News (@enews) October 5, 2025
Rihanna & A$AP Rocky à Hollywood le week-end dernier pour les 37 ans du rappeur 📹 pic.twitter.com/YE04RUhjx2— CFSL (@cfslclub) October 6, 2025
Πηγές κοντά στο ζευγάρι είχαν αποκαλύψει πως οι δυο τους «σχεδιάζουν γάμο στο μέλλον» και θεωρούν ότι έχουν βρει ο ένας τον άνθρωπο της ζωής τους. Η ίδια η Ριάνα, μιλώντας στη British Vogue, έχει παραδεχτεί πως η μητρότητα την έχει αλλάξει ολοκληρωτικά: «Είναι το παν. Δεν θυμάσαι καν τη ζωή σου πριν. Προσπαθείς, βλέπεις φωτογραφίες, αλλά τίποτα δεν σε αγγίζει πια με τον ίδιο τρόπο. Όλα αλλάζουν, οι επιθυμίες, οι χαρές, οι προτεραιότητες. Γιατί απλώς… δεν έχει πια σημασία».
