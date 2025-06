Η Ριάνα στην επίδειξη της συλλογής του A$AP Rocky στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Schoolgirl, ma a modo suo. E cioè con quella nota di ribellione autentica e distintiva che ha fatto la storia e continua a lasciare il segno. Rihanna è a Parigi in questi giorni di Fashion Week per assistere alle sfilate - come quella di Dior con il debutto di Jonathan Anderson - e anche per supportare l'inseparabile compagno A$AP Rocky, ormai figura di spicco del fashion system, che ha presentato nuovamente la propria linea AWGE sulle passerelle parigine. RiRi ha scelto un look preppy con camicia a righe, mini skirt a pieghe blu e calzettoni alti, a cui ha aggiunto un tocco di audacia grazie ai tacchi vertiginosi. Ma a renderla più bella è senza dubbio il figlio Riot, che tiene teneramente in braccio mentre assiste alla sfilata di papà A$AP, anche nel front row. Munito di un piccolo ventilatore, il figlio dei due artisti lo muove al ritmo della playlist scelta dal padre. A dimostrazione che quel ritmo ce l’ha nel sangue, ma d’altronde, con due genitori così… [📹 Best Image] #whoopsee #rihanna #asaprocky #pfw