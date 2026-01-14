Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Νίκος Κοκλώνης: Λεφτά δεν υπάρχουν, από την Barking Well πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα, έλεγαν «ο χαζός θα μας δώσει περισσότερα»
Νίκος Κοκλώνης: Λεφτά δεν υπάρχουν, από την Barking Well πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα, έλεγαν «ο χαζός θα μας δώσει περισσότερα»
Παράλληλα μίλησε για τον νέο κύκλο του «J2US» και τις σχέσεις του με πρόσωπα της τηλεόρασης
Για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας του μίλησε ο Νίκος Κοκλώνης, αναφέροντας ότι έχει έρθει το τέλος των μεγάλων εξόδων. Παράλληλα, μίλησε και για ανθρώπους που, όπως είπε, στάθηκαν ή απομακρύνθηκαν σε μια δύσκολη φάση της ζωής του.
Ο παραγωγός και παρουσιαστής αναφέρθηκε εκτενώς στα οικονομικά δεδομένα της Barking Well, υπογραμμίζοντας ότι πλέον επικρατεί λιτότητα και διαφορετική διαχείριση σε σχέση με το παρελθόν: «Ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Λιτότητα, δεν έχουμε λεφτά. Δική μας θα είναι η παραγωγή, λαμπερή θα είναι η παραγωγή, θα προσπαθήσουμε όμως να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος. Από την Barking πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα. Ήμουν σε ένα ροζ συννεφάκι. Έλεγα “είμαι ο Νίκος κι έχω τους φίλους μου” κι οι φίλοι μου δεν ήταν φίλοι μου, ήταν το πορτοφόλι του Κοκλώνη. Άσε που λέγανε “ο χαζός Κοκλώνης θα μας δώσει περισσότερα, πάμε εκεί να βγάλουμε”».
Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο και για πρόσωπα του τηλεοπτικού χώρου που στάθηκαν δίπλα του, αλλά και για άλλους που απομακρύνθηκαν: «Εντάξει, είχα και σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου που μου στάθηκαν. Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι σπαθί. Είχα και άλλους που φύγανε. Το είδατε».
Με αφορμή τη συγκεκριμένη αναφορά, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ακολούθησε σχολιασμός από τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος είπε: «Είπε ότι του στάθηκε σπαθί η Σίσσυ Χρηστίδου, υπαινισσόμενος φαντάζομαι ότι δεν του στάθηκε σπαθί η Κατερίνα Καινούργιου, είναι προφανές ότι το είπε για εκείνη. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους;».
Ο Νίκος Γεωργιάδης απάντησε, αναφερόμενος στη σχέση των δύο πλευρών: «Σε καμία περίπτωση δεν έχει αποκατασταθεί αυτή η σχέση. Ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα πολύ κοντά, γιατί έχω φιλικές σχέσεις και με την Κατερίνα και με τον Νίκο, θεωρώ ότι είχανε γίνει κάποιοι λάθος χειρισμοί και τους το είχα επισημάνει κιόλας. Δηλαδή δεν έλεγα άλλα στον έναν και άλλα στον άλλον. Όπως υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που το κάνανε αυτό και θεωρώ ότι δεν βοήθησαν καθόλου αυτή την επαναπροσέγγιση. Εγώ θεωρώ ότι η Κατερίνα έχει πειραχτεί. Παρόλα αυτά, όταν έμαθε ότι θα κάνει εκείνος το J2US χάρηκε πάρα πολύ. Ένα διάστημα που η ίδια – δεν το κρύβει κιόλας – ότι είναι έτσι ανασφαλής, ο Νίκος εξαφανίστηκε. Αλλά ο Νίκος δεν είχε εξαφανιστεί μόνο από την Κατερίνα, πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο και είχε απομονωθεί από όλους ουσιαστικά. Δηλαδή δεν τον έβρισκε κανένας. Είχε κλειστεί στον εαυτό του».
Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική του παρουσία, ο Νίκος Κοκλώνης παραμένει ενεργός, αν και με σαφώς λιγότερες παραγωγές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τη φετινή σεζόν δραστηριοποιείται με το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA και με εκπομπές στο Open, όπου αναμένεται να προβληθεί και ο νέος κύκλος του «J2US».
Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε και στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής του «J2US». Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής έχουν πει το «ναι», ωστόσο οι αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Όπως σημείωσε: «Ο βασικός στόχος είναι ότι η ομάδα δεν αλλάζει. Εγώ με αυτούς είμαι οικογένεια. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια και πολλά βράδια καλές και κακές στιγμές. Σίγουρα στις οικογένειες υπάρχουν τα καλά και τα κακά, όμως θέλω να είναι όλοι. Το μόνο που μπορώ να σας πως, επειδή είναι αυτή η περίοδος που η Βίκυ έχει κάποια γυρίσματα, ο Σταμάτης έχει κάποια άλλα, θα δούμε κι άλλα πρόσωπα στην κριτική επιτροπή».
Για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Σας είπα στις οικογένειες συμβαίνουν όλα, έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές άλλωστε που ήμασταν με τη Δέσποινα, από τότε μέχρι τώρα έχουμε περάσει διάφορες καταστάσεις».
