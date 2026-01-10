Παραμένει στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ο σύντροφός της είναι και αυτός κλινήρης και δεν μπορεί να την επισκεφτεί
Παραμένει στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ο σύντροφός της είναι και αυτός κλινήρης και δεν μπορεί να την επισκεφτεί
Η στενή της φίλη Σταυρίνα Ευστρατιάδη μίλησε για την κατάσταση της υγείας της
Στο νοσοκομείο παραμένει η Ζωζώ Σαπουντζάκη, με τον σύντροφό της, Πύρρο, να μην μπορεί να την επισκεφτεί καθώς αντιμετωπίζει και ο ίδιος προβλήματα υγείας.
Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, μίλησε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, και εξήγησε πως παρόλο που υπήρχε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο σπίτι της νωρίτερα, τελικά θα παραμείνει στο νοσοκομείο μερικές ημέρες ακόμη, μέχρι οι γιατροί να επιβεβαιώσουν πως είναι εντελώς καλά.
Η Σταυρίνα Ευστρατιάδη είπε για την κατάσταση υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη: «Θα κάτσει λίγες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, γιατί εντάξει, πήγαμε με πολύ χαμηλό οξυγόνο την Κυριακή το βράδυ, αλλά τώρα της κάνουν και άλλες εξετάσεις και όταν πάρουν την απόφαση οι γιατροί να βγει από το νοσοκομείο, πρέπει να είναι εντελώς καλά. Γιατί δεν θέλω να έχω περιπέτειες στο σπίτι και να επανερχόμαστε πάλι στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Ο κύριος Πύρρος είναι και αυτός κλινήρης και έχει κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί να την επισκεφτεί. Η Ζωζώ καταλαβαίνει όταν της λέω ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι έχει πρόβλημα με την αναπνοή της. Εντάξει, έχω κάποια κολπάκια κι εγώ που της λέω ότι έχουμε κάποιες παραστάσεις, "πρέπει να μείνεις, για να φτιάξεις τη φωνή σου", αυτά, ξέρετε τώρα».
Δείτε το βίντεο
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Κυριακή 4 Ιανουαρίου όταν το οξυγόνο της έπεσε και ο προσωπικός της γιατρός τη συμβούλευσε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να βεβαιωθεί πως όλα ήταν καλά. Η Σταυρίνα Ευστρατιάδη ήταν μαζί της όταν η ηθοποιός αισθάνθηκε αδιαθεσία και τη συνόδευσε στο νοσοκομείο.
