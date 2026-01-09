Ζωζώ Σαπουντζάκη: Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο, κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της, δήλωσε στενή της φίλη για τη νοσηλεία της
Η ηθοποιός νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες λόγω αναπνευστικού προβλήματος
Στο νοσοκομείο παραμένει η Ζωζώ Σαπουντζάκη λόγω αναπνευστικού προβλήματος που παρουσίασε, με στενή της φίλη να δηλώνει ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς πραγματοποιεί μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της.
Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταφέροντας τις εξελίξεις για την υγεία της 92χρονης ηθοποιού, μετά την είδηση της νοσηλείας της. Τον ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα πάρει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες και θα συνεχίσει τη θεραπεία της στο σπίτι.
Αρχικά, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε ότι η αδιαθεσία της ηθοποιού ξεκίνησε την Κυριακή, ενώ βρισκόταν με φίλους στο σπίτι της: «Την Κυριακή το βράδυ, ήμασταν διάφοροι φίλοι στο σπίτι της, όπως και η Άννα Φόνσου. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, της μέτρησα το οξυγόνο, πήρα τηλέφωνο τον γιατρό της και μου είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της. Όλα καλά, είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ, όλα καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια, γιατί όπως ξέρετε, απαγορεύονται. Υπάρχουν, όμως, λουλούδια στην υποδοχή και φυσικά πολλά τηλέφωνα από κόσμο που την αγαπάει».
Η στενή της φίλη πρόσθεσε για την ψυχολογία της Ζωζώς Σαπουντζάκη: «Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι πολύ δυνατή κι αυτή τη φορά τα κατάφερε. Είναι πάντα αισιόδοξη. Έχουμε ένα μικρό μαγνητοφωνάκι και παίζει τα τραγούδια της και τραγουδάει πάνω σε αυτά. Βλέπει τηλεόραση, ενημερώνεται, με ρωτάει εμένα, και οι νοσοκόμες τη ρωτούν ποια είναι τα μυστικά ομορφιάς της. Λέει τα δικά της, όλα καλά».
