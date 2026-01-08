Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη: Οι γιατροί είπαν ότι είναι μια χαρά, λέει στενή της φίλη
Η ηθοποιός πριν από δύο χρόνια είχε πάθει εγκεφαλικό
Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς αισθάνθηκε μία αδιαθεσία και οι γιατροί την κράτησαν για να της κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.
Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 4 Ιανουαρίου που το οξυγόνο της έπεσε και ο προσωπικός της γιατρός τη συμβούλευσε να πάει στο νοσοκομείο για να βεβαιωθεί πως ήταν όλα εντάξει. Στενή της φίλη και συνεργάτιδα μίλησε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο Πρωινό ώστε να εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας πως τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψει στο σπίτι της.
Η κυρία Σταυρίνα Ευστρατιάδου συγκεκριμένα είπε: «Η κυρία Σαπουντζάκη είναι πολύ καλά. Την Κυριακή το βράδυ είμαστε με φίλους στο σπίτι και ένιωσε μία αδιαθεσία. Είδα ότι έπεσε λίγο το οξυγόνο, γύρω στο 82. Μίλησα με τον γιατρό της και μου είπε προληπτικά να την πάω στο νοσοκομείο. Πήγαμε στο νοσοκομείο και την κράτησαν για τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Είναι πολύ καλά. Παρασκευή - Σάββατο θα γυρίσει στο σπίτι της. Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά. Βγαίνω στην εκπομπή για να διαψεύσω κάποιες εφημερίδες που συσχέτισαν το πρόβλημα υγείας της με το εγκεφαλικό που πέρασε πριν από δύο χρόνια» και εξήγησε πως η διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη είναι στα ύψη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Δείτε το βίντεο
