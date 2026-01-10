Το συγκινητικό αντίο της Μαίρης Βιδάλη στον Χρήστο Πολίτη: Ήλπιζα να προλάβαινες
GALA
Μαίρη Βιδάλη Χρήστος Πολίτης

Το συγκινητικό αντίο της Μαίρης Βιδάλη στον Χρήστο Πολίτη: Ήλπιζα να προλάβαινες

«Αντίο Χρήστο. Άνθρωπε, συνεργάτη, κύριε! Ήλπιζα να προλάβαινες να ήσουν κοντά μας όταν θα ξαναερχόμασταν στην αυλή του πατρικού σου», έγραψε χαρακτηριστικά

Το συγκινητικό αντίο της Μαίρης Βιδάλη στον Χρήστο Πολίτη: Ήλπιζα να προλάβαινες
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας θλίψη τόσο στους ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο καλλιτεχνικό κόσμο.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Μαίρη Βιδάλη αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της συνάδελφο, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο του εκλιπόντος από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκος Φώσκολος και συνόδευσε τη φωτογραφία με λόγια καρδιάς.



«Αντίο Χρήστο. Άνθρωπε, συνεργάτη, κύριε! Ήλπιζα να προλάβαινες να ήσουν κοντά μας όταν θα ξαναερχόμασταν στην αυλή του πατρικού σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μαίρη Βιδάλη ολοκλήρωσε το διαδικτυακό της “αντίο” με τη φράση: «Καλό ταξίδι. Ο Ιανουάριος σε πήρε και σένα».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης