Το συγκινητικό αντίο της Μαίρης Βιδάλη στον Χρήστο Πολίτη: Ήλπιζα να προλάβαινες
«Αντίο Χρήστο. Άνθρωπε, συνεργάτη, κύριε! Ήλπιζα να προλάβαινες να ήσουν κοντά μας όταν θα ξαναερχόμασταν στην αυλή του πατρικού σου», έγραψε χαρακτηριστικά
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας θλίψη τόσο στους ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο καλλιτεχνικό κόσμο.
Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Μαίρη Βιδάλη αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της συνάδελφο, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν.
Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο του εκλιπόντος από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκος Φώσκολος και συνόδευσε τη φωτογραφία με λόγια καρδιάς.
«Αντίο Χρήστο. Άνθρωπε, συνεργάτη, κύριε! Ήλπιζα να προλάβαινες να ήσουν κοντά μας όταν θα ξαναερχόμασταν στην αυλή του πατρικού σου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η Μαίρη Βιδάλη ολοκλήρωσε το διαδικτυακό της “αντίο” με τη φράση: «Καλό ταξίδι. Ο Ιανουάριος σε πήρε και σένα».
