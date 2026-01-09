Έφη Πίκουλα για Χρήστο Πολίτη: Ήταν ένας άρχοντας και ένας τέλειος επαγγελματίας
Έφη Πίκουλα για Χρήστο Πολίτη: Ήταν ένας άρχοντας και ένας τέλειος επαγγελματίας
Ένας όμορφος άνθρωπος στην εμφάνιση και την ψυχή, ανέφερε για τον ηθοποιό με τον οποίο συνεργάστηκε για δέκα χρόνια στη «Λάμψη»
Τις στιγμές που μοιράστηκε με τον Χρήστο Πολίτη στα γυρίσματα της «Λάμψης» θυμήθηκε η Έφη Πίκουλα, κάνοντας λόγο για έναν «άρχοντα». Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Η ίδια δήλωσε τυχερή που συνεργάστηκε μαζί του για δέκα χρόνια και ευγνώμων για όσα έμαθε από εκείνον.
Μιλώντας για τον Χρήστο Πολίτη, η Έφη Πίκουλα είπε στην εκπομπή Buongiorno, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: «Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί με τον Χρήστο Πολίτη για δέκα χρόνια στη σειρά ''Λάμψη''. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί έμαθα πολλά πράγματα από εκείνον».
Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη γοητεία που εξέπεμπε, αλλά και την ποιότητα του χαρακτήρα του: «Ένα θυμάμαι, ότι όταν έμπαινε στο πλατό ο Χρήστος Πολίτης, ένιωθες ότι έμπαινε ένας άρχοντας. Πάντα ευγενικός, ήρεμος, με αυτό το ωραίο χαμόγελο, πάντα περιποιημένος. Ένας όμορφος άνθρωπος στην εμφάνιση και την ψυχή. Χαμηλών τόνων, με ήθος».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ανέδειξε τον επαγγελματισμό που διέκρινε τον Χρήστο Πολίτη. «Δεν καθυστέρησε ποτέ στο γύρισμα. Ήταν πάντα διαβασμένος. Ένας τέλειος επαγγελματίας. Όλα αυτά του Χρήστου τα έμαθα τόσο πολύ, και μου έκανε τόσο πολύ καλό, που τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Ήταν μεγάλο σχολείο τότε για εμάς τους νεότερους», πρόσθεσε.
Τέλος, ανέτρεξε στο τελευταίο γύρισμα της «Λάμψης», περιγράφοντας: «Το τελευταίο γύρισμα στη Λάμψη ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Επειδή όλοι είχαμε κουραστεί, υπήρχε μια χαρμολύπη. Χαιρόμασταν που τελείωνε, και ο Χρήστος το ήθελε».
