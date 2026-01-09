Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ μέσω επιστολής, αλλά δεν σκοπεύει να του τη δώσει
Ο Combs είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο για δύο αδικήματα σχετικά με πορνεία και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους του επιβλήθηκε ποινή 50 μηνών φυλάκισης
Προεδρική χάρη μέσω επιστολής ζήτησε ο Diddy από τον Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι δεν σχεδιάζει να εγκρίνει το αίτημα για την ποινή φυλάκισης του μουσικού μάνατζερ.
Σε δημοσίευμα των New York Times, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ράπερ ζήτησε από εκείνον χάρη για την ποινή του μέσω επιστολής, προσθέτοντας ότι δεν σχεδιάζει να ικανοποιήσει το αίτημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η επιστολή υπάρχει, αλλά δεν την παρουσίασε. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τα σχόλια του Τραμπ στην εφημερίδα, ενώ ο εκπρόσωπος του Diddy αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε φιλική σχέση με τον ράπερ τη δεκαετία του 1990 και είχαν φωτογραφηθεί σε διάφορες εκδηλώσεις, αλλά η σχέση τους άλλαξε, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ασχολήθηκε με την πολιτική. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ράπερ είχε προβεί σε αρνητικές δηλώσεις εναντίον του κατά την προεκλογική περίοδο του 2016. Ο ίδιος εξήγησε ότι η προσωπική τους ιστορία καθιστά πιο δύσκολη τη χορήγηση προεδρικής χάρης, ενώ σημείωσε ότι η πολιτική εμπλοκή επιβαρύνει περαιτέρω την απόφαση.
Ο μάνατζερ και ράπερ εκτιμάται ότι θα εκτίσει περίπου τρία χρόνια φυλάκισης, ενώ παραμένει ανοιχτό εάν θα επιδιώξει άλλες νομικές ενέργειες για να μειωθεί η ποινή του ή να αναζητήσει άλλη μορφή χάρης.
Ο Combs είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο για δύο αδικήματα σχετικά με πορνεία και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους του επιβλήθηκε ποινή 50 μηνών φυλάκισης. Τον Αύγουστο είχε αθωωθεί για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και συνωμοσίας εκβιασμού. Σύμφωνα με τα αρχεία των Ομοσπονδιακών Φυλακών, η ημερομηνία αποφυλάκισής του είναι περίπου στις 25 Μαΐου του 2028, με αναγνώριση του χρόνου που ήδη υπηρέτησε.
President Trump says he's not considering pardoning Diddy. https://t.co/siMArSMdox pic.twitter.com/9odmfY4xpT— TMZ (@TMZ) January 8, 2026
