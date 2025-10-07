Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Diddy Δίκη Diddy Ντόναλντ Τραμπ προεδρική χάρη

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ

Ο μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών φυλάκισης για δύο κατηγορίες

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Diddy, ο γνωστός μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας, έχει ζητήσει επίσημα προεδρική χάρη, σε σχέση με την ομοσπονδιακή ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει. 

Μιλώντας τη Δευτέρα στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς του CNN, με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο χάρης στην Γκισλέιν Μάξγουελ – πρώην συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν – ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», συμπεριλαμβανομένου και του Diddy. Ο μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών φυλάκισης για δύο κατηγορίες που αφορούν μεταφορά με σκοπό την πορνεία.

Ήδη από τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του Diddy είχε δηλώσει στο CNN ότι το περιβάλλον του καλλιτέχνη είχε απευθυνθεί στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο απονομής χάρης. 

Παρά ταύτα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πιθανή την απονομή χάρης στον Diddy. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsmax είχε δηλώσει: «Ήμουν φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε καλά και έδειχνε συμπαθής τύπος. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά όταν κατέβηκα στις εκλογές, υπήρξε πολύ εχθρικός απέναντί μου». Ο Τραμπ πρόσθεσε τότε ότι αυτή η στάση «κάνει πιο δύσκολη» την απονομή χάρης.

