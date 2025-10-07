Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ
Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ
Ο μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών φυλάκισης για δύο κατηγορίες
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Diddy, ο γνωστός μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας, έχει ζητήσει επίσημα προεδρική χάρη, σε σχέση με την ομοσπονδιακή ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει.
Μιλώντας τη Δευτέρα στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς του CNN, με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο χάρης στην Γκισλέιν Μάξγουελ – πρώην συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν – ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», συμπεριλαμβανομένου και του Diddy. Ο μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών φυλάκισης για δύο κατηγορίες που αφορούν μεταφορά με σκοπό την πορνεία.
Ήδη από τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του Diddy είχε δηλώσει στο CNN ότι το περιβάλλον του καλλιτέχνη είχε απευθυνθεί στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο απονομής χάρης.
Παρά ταύτα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πιθανή την απονομή χάρης στον Diddy. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsmax είχε δηλώσει: «Ήμουν φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε καλά και έδειχνε συμπαθής τύπος. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά όταν κατέβηκα στις εκλογές, υπήρξε πολύ εχθρικός απέναντί μου». Ο Τραμπ πρόσθεσε τότε ότι αυτή η στάση «κάνει πιο δύσκολη» την απονομή χάρης.
Μιλώντας τη Δευτέρα στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς του CNN, με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο χάρης στην Γκισλέιν Μάξγουελ – πρώην συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν – ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», συμπεριλαμβανομένου και του Diddy. Ο μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών φυλάκισης για δύο κατηγορίες που αφορούν μεταφορά με σκοπό την πορνεία.
Ήδη από τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του Diddy είχε δηλώσει στο CNN ότι το περιβάλλον του καλλιτέχνη είχε απευθυνθεί στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο απονομής χάρης.
Παρά ταύτα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πιθανή την απονομή χάρης στον Diddy. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsmax είχε δηλώσει: «Ήμουν φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε καλά και έδειχνε συμπαθής τύπος. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά όταν κατέβηκα στις εκλογές, υπήρξε πολύ εχθρικός απέναντί μου». Ο Τραμπ πρόσθεσε τότε ότι αυτή η στάση «κάνει πιο δύσκολη» την απονομή χάρης.
Ειδήσεις σήμερα:
7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ
Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ
Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα