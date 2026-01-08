Η Ριάνα επέλεξε την τρανς κόρη του Έλον Μασκ ως ένα από τα πρόσωπα της νέας καμπάνιας εσωρούχων της
H τραγουδίστρια διάλεξε την 21χρονη Βίβιαν Γουίλσον για την προώθηση της νέας συλλογής της
Την τρανς κόρη του Έλον Μασκ επέλεξε η Ριάνα ως ένα από τα πρόσωπα της νέας καμπάνιας εσωρούχων της. Πιο συγκεκριμένα, η 21χρονη Βίβιαν Γουίλσον θα είναι ένα από τα μοντέλα που θα προωθήσουν τη νέα συλλογή της Savage x Fenty με τίτλο «Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite» για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Η Γουίλσον, η οποία διατηρεί αποστασιοποιημένη σχέση με τον ιδρυτή της Tesla, εμφανίζεται σε φωτογραφίες της καμπάνιας πλάι στις Λόβι Σιμόν και Έμμα Αρλέτα, σε σκηνικό με μαρμάρινα αγάλματα. Στα στιγμιότυπα, η Βίβιαν Γουίλσον φορά ροζ balconette σουτιέν με ασορτί δαντελένια μίνι φούστα, ολοκληρώνοντας το look με έντονο κόκκινο καλσόν και χρυσά κρεμαστά σκουλαρίκια. Η καμπάνια περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα από την τηλεόραση και τα social media, μεταξύ των οποίων οι Σερένα Πέιτζ και Κόρντελ Μπέκαμ από το «Love Island», καθώς και οι δημιουργοί περιεχομένου Χέιλι και Τζουλς ΛεΜπλάνκ.
Η Ριάνα, που λάνσαρε το Savage x Fenty το 2018, μίλησε για τη λογική της συλλογής, τονίζοντας σε δήλωσή της: «Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια στιγμή να γιορτάζουμε την αγάπη σε όλες τις μορφές της» και πρόσθεσε: «Στο Savage x Fenty, αγκαλιάζουμε την αγάπη με κάθε τρόπο και δημιουργούμε προϊόντα που βοηθούν τους ανθρώπους να νιώθουν αυτοπεποίθηση καθώς το κάνουν».
Για τη Βίβιαν Γουίλσον, η συνεργασία αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας σταδιακής πορείας προς το μόντελινγκ. Τον περασμένο Μάρτιο εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Teen Vogue, ενώ δύο μήνες αργότερα έκανε, όπως έχει αναφερθεί, το ντεμπούτο της με την εταιρεία Wildfang. Την ίδια περίοδο συμμετείχε και σε φωτογράφιση για την Tomboyx, μιλώντας για το άγχος που ένιωθε στο ξεκίνημά της: «Ήμουν τρομοκρατημένη» είχε δηλώσει. Όπως εξήγησε για το πώς αντιμετώπιζε μέχρι τότε την έκθεση του σώματός της, είπε: «Πριν από αυτό, ήμουν πολύ ο άνθρωπος που δεν έδειχνε καθόλου δέρμα, ποτέ». Και πρόσθεσε: «Ακόμα και στην καθημερινότητά μου, π.χ. το να πάω στην παραλία με φίλους, δεν θα φορούσα μαγιό».
Στην ίδια συζήτηση, ανέφερε ότι ήθελε να δοκιμάσει κάτι που θα τη βοηθούσε να σταθεί διαφορετικά απέναντι στο σώμα της: «Ήταν πολύ, πολύ αγχωτικό, αλλά ήθελα να το κάνω, γιατί ήθελα να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση με το ίδιο μου το σώμα. Νιώθω αυτοπεποίθηση με το σώμα μου, αλλά ήθελα, ας πούμε, να αποδείξω αυτή την αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου, αν βγάζει νόημα».
Rihanna taps Elon Musk’s estranged daughter, Vivian, for her Savage X Fenty Valentine’s Day campaign https://t.co/wnsf3rBDqA pic.twitter.com/lov55AtBSw— Page Six (@PageSix) January 7, 2026
Τον Σεπτέμβριο, η Βίβιαν Γουίλσον έκανε και την πρώτη της εμφάνιση σε πασαρέλα, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, περπατώντας για τον οίκο CHRISHABANA, στο show Άνοιξη 2026. Μιλώντας γενικότερα για το πώς βιώνει την προβολή, παραδέχτηκε: «Δεν είμαι πολύ καλή στο να είμαι διάσημη. Είναι μια δεξιότητα. Πάλεψα τόσο πολύ, για τόσο καιρό, για να με βλέπουν ως έναν κανονικό άνθρωπο. Υπήρξε μια στιγμή κυριολεκτικά λίγο πριν γίνω διάσημη που κανείς δεν ήξερε ποια είμαι. Ήταν καταπληκτικό».
Η ίδια έχει αναφέρει ότι είναι η μεγαλύτερη κόρη του Έλον Μασκ και της πρώην συζύγου του, Τζάστιν, ότι έκανε coming out ως τρανς στα 16 της και αργότερα κατέθεσε αίτημα να αφαιρεθεί το «Μασκ» από το επώνυμό της. Μιλώντας για τη σχέση της με τον πατέρα της, έχει πει: «Δεν δίνω δεκάρα γι’ αυτόν. Πραγματικά δεν δίνω. Είναι εκνευριστικό που ο κόσμος με συνδέει μαζί του. Απλώς δεν έχω άλλο χώρο να νοιάζομαι πια».
Στην ίδια Valentine’s Day καμπάνια, η Ριάνα εμφανίζεται επίσης σε δικά της πλάνα με κόκκινες δαντέλες και φλοράλ σετ.
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
