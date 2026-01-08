Η Ριάνα επέλεξε την τρανς κόρη του Έλον Μασκ ως ένα από τα πρόσωπα της νέας καμπάνιας εσωρούχων της

Τον Σεπτέμβριο, η Βίβιαν Γουίλσον έκανε και την πρώτη της εμφάνιση σε πασαρέλα, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, περπατώντας για τον οίκο CHRISHABANA, στο show Άνοιξη 2026. Μιλώντας γενικότερα για το πώς βιώνει την προβολή, παραδέχτηκε: «Δεν είμαι πολύ καλή στο να είμαι διάσημη. Είναι μια δεξιότητα. Πάλεψα τόσο πολύ, για τόσο καιρό, για να με βλέπουν ως έναν κανονικό άνθρωπο. Υπήρξε μια στιγμή κυριολεκτικά λίγο πριν γίνω διάσημη που κανείς δεν ήξερε ποια είμαι. Ήταν καταπληκτικό».Η ίδια έχει αναφέρει ότι είναι η μεγαλύτερη κόρη του Έλον Μασκ και της πρώην συζύγου του, Τζάστιν, ότι έκανε coming out ως τρανς στα 16 της και αργότερα κατέθεσε αίτημα να αφαιρεθεί το «Μασκ» από το επώνυμό της. Μιλώντας για τη σχέση της με τον πατέρα της, έχει πει: «Δεν δίνω δεκάρα γι’ αυτόν. Πραγματικά δεν δίνω. Είναι εκνευριστικό που ο κόσμος με συνδέει μαζί του. Απλώς δεν έχω άλλο χώρο να νοιάζομαι πια».Στην ίδια Valentine’s Day καμπάνια, η Ριάνα εμφανίζεται επίσης σε δικά της πλάνα με κόκκινες δαντέλες και φλοράλ σετ.: Getty Images/ Ideal Image