Η Ριάνα πιο σέξι από ποτέ ποζάρει φορώντας μόνο κόκκινα εσώρουχα: «Η Αφροδίτη ήταν άγρια»



Η Ριάνα ίδρυσε το 2016 τη Fenty Cosmetics, ενώ το 2019 προχώρησε στη δημιουργία του οίκου μόδας Fenty Maison. Το 2018 λάνσαρε τη Savage X Fenty, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των εσωρούχων και των πιτζαμών.

Με κόκκινα εσώρουχα πόζαρε η Ριάνα στο Instagram, παρουσιάζοντας μια νέα συλλογή της εμπνευσμένη από την Αφροδίτη.Η τραγουδίστρια συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στη φωτογράφιση για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου της εταιρείας εσωρούχων που έχει δημιουργήσει, δημοσιεύοντας εικόνες της στα social media με στόχο την προώθηση της νέας σειράς.Στο concept της καμπάνιας, η Ριάνα εμφανίζεται εμπνευσμένη από την Αφροδίτη, ποζάροντας μπροστά σε σκηνικά με κολώνες αρχαιοελληνικού ύφους. Σε ορισμένα στιγμιότυπα φοράει φλοράλ σουτιέν και ρόμπα, ενώ σε άλλα εμφανίζεται με κόκκινο σουτιέν και εσώρουχο με δαντελένιες λεπτομέρειες. Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με τη φράση «η Αφροδίτη ήταν άγρια».