Η χειρόγραφη κάρτα που έλαβε φίλη των Ράινερ μετά τη δολοφονία τους - Το ζευγάρι είχε προγραμματίσει να στείλει ευχές για τις γιορτές
Η χειρόγραφη κάρτα που έλαβε φίλη των Ράινερ μετά τη δολοφονία τους - Το ζευγάρι είχε προγραμματίσει να στείλει ευχές για τις γιορτές
Ακόμα και από τον ουρανό εξακολουθούν να φροντίζουν ώστε όλοι να λαμβάνουν τα μπόνους τους, δήλωσε η συνεργάτιδα της συζύγου του σκηνοθέτη
Μία χειρόγραφη κάρτα από τον Ρομπ Ράινερ και τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ έλαβε η συνεργάτιδα της δεύτερης, Νέντα Σόντερβιστ, μετά τον θάνατό τους, καθώς είχαν προγραμματίσει να στείλουν τις ευχές τους για τις γιορτές στα αγαπημένα τους πρόσωπα από νωρίς.
Η Νέντα Σόντερβιστ δήλωσε στο Page Six πως τη φροντίζουν από τον ουρανό, όπως και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες τους, στέλνοντας της επίσης τα μπόνους από την εργασία της, από τα οποία η ίδια ανέφερε πως θα κρατήσει μόνο 100 δολάρια και θα δωρίσει τα υπόλοιπα προς τιμήν της Μισέλ σε ένα από τα «ιδρύματα που ξέρει ότι αγαπά».
Στην κάρτα, η Μισέλ έγραφε: «Αγαπητή Νέντα — τι να πω μετά από τόσα χρόνια! Αγαπιόμαστε, θυμώνουμε η μία με την άλλη και μετά απλώς προχωράμε! Και πάντα όλα καταλήγουν καλά! Εύχομαι να περάσεις υπέροχες γιορτές με την οικογένειά σου που σε λατρεύει — με αγάπη, Μισέλ και Ρομπ».
Η συνεργάτιδα της συζύγου του Ρομπ Ράινερ είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και από τον ουρανό, εξακολουθούν να φροντίζουν ώστε όλοι να λαμβάνουν τα μπόνους τους και αυτό που πραγματικά αγγίζει την ψυχή και την καρδιά μου είναι οι κάρτες που μου έγραφε η Μισέλ. Και ένα από τα αστεία πράγματα σε εκείνη ήταν ότι κάθε φορά που μου έστελνε ένα μπόνους, με έβαζε να της υποσχεθώ πως θα το χρησιμοποιούσα για τον εαυτό μου και δεν θα το χάριζα αλλού». «Σε ευχαριστώ που ήσουν η καλύτερή μου φίλη, ride or die», πρόσθεσε και κατέληξε: «Κάποια που μου δίδαξε την αυτοεκτίμηση και την αγάπη προς τον εαυτό μου. Θα κρατήσω ζωντανή την κληρονομιά σου για πάντα και σου δίνω τον όρκο ότι θα είμαι εδώ για τα παιδιά σου».
Ο Ράινερ και η σύζυγός του, 78 και 68 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) στην κατοικία τους με τραύματα από μαχαίρι. Ο γιος τους, Νικ, που στο παρελθόν υπήρξε χρήστης ουσιών, ήταν από την αρχή ο βασικός ύποπτος και συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα. H αστυνομία του Λος Άντζελες απηύθυνε και επίσημα κατηγορίες κατά του Νικ Ράινερ, για την ανθρωποκτονία του πατέρα και της μητέρας του, ωστόσο ακόμα δεν του έχει οριστεί η ποινή του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Νέντα Σόντερβιστ δήλωσε στο Page Six πως τη φροντίζουν από τον ουρανό, όπως και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες τους, στέλνοντας της επίσης τα μπόνους από την εργασία της, από τα οποία η ίδια ανέφερε πως θα κρατήσει μόνο 100 δολάρια και θα δωρίσει τα υπόλοιπα προς τιμήν της Μισέλ σε ένα από τα «ιδρύματα που ξέρει ότι αγαπά».
Στην κάρτα, η Μισέλ έγραφε: «Αγαπητή Νέντα — τι να πω μετά από τόσα χρόνια! Αγαπιόμαστε, θυμώνουμε η μία με την άλλη και μετά απλώς προχωράμε! Και πάντα όλα καταλήγουν καλά! Εύχομαι να περάσεις υπέροχες γιορτές με την οικογένειά σου που σε λατρεύει — με αγάπη, Μισέλ και Ρομπ».
Rob and Michele Reiner’s friends receive family holiday card days after grisly murders https://t.co/JzcLoqUqQL pic.twitter.com/VzzULdPTqP— Page Six (@PageSix) December 30, 2025
Η συνεργάτιδα της συζύγου του Ρομπ Ράινερ είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και από τον ουρανό, εξακολουθούν να φροντίζουν ώστε όλοι να λαμβάνουν τα μπόνους τους και αυτό που πραγματικά αγγίζει την ψυχή και την καρδιά μου είναι οι κάρτες που μου έγραφε η Μισέλ. Και ένα από τα αστεία πράγματα σε εκείνη ήταν ότι κάθε φορά που μου έστελνε ένα μπόνους, με έβαζε να της υποσχεθώ πως θα το χρησιμοποιούσα για τον εαυτό μου και δεν θα το χάριζα αλλού». «Σε ευχαριστώ που ήσουν η καλύτερή μου φίλη, ride or die», πρόσθεσε και κατέληξε: «Κάποια που μου δίδαξε την αυτοεκτίμηση και την αγάπη προς τον εαυτό μου. Θα κρατήσω ζωντανή την κληρονομιά σου για πάντα και σου δίνω τον όρκο ότι θα είμαι εδώ για τα παιδιά σου».
Ο Ράινερ και η σύζυγός του, 78 και 68 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) στην κατοικία τους με τραύματα από μαχαίρι. Ο γιος τους, Νικ, που στο παρελθόν υπήρξε χρήστης ουσιών, ήταν από την αρχή ο βασικός ύποπτος και συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα. H αστυνομία του Λος Άντζελες απηύθυνε και επίσημα κατηγορίες κατά του Νικ Ράινερ, για την ανθρωποκτονία του πατέρα και της μητέρας του, ωστόσο ακόμα δεν του έχει οριστεί η ποινή του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα