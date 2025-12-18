Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ: Ατάραχος ψώνιζε από βενζινάδικο λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες

Περπατούσε σε έναν δρόμο κοντά στη διασταύρωση της Exposition Boulevard και της Vermont Avenue, περίπου 24 χιλιόμετρα από το σπίτι των γονιών του όταν τον πλησίασα τέσσερα θηριώδη οχήματα της αστυνομίας

Το βίντεο τον δείχνει λίγα λεπτά νωρίτερα να περιφέρεται στο κατάστημα ενός βενζινάδικου, πριν μπει στην ουρά με ένα μπουκάλι -πιθανότατα ενεργειακού ποτού- στο χέρι.



Η δολοφονία του ζεύγους Ράινερ και ο εθισμός του γιου τους Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με δημοσίευμα «ΤΜΖ», και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχεία που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μέσα στο σπίτι. Τα θύματα εντόπισε μία από τις κόρες τους, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, κατονομάζοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο και επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».



Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του και τη μητέρα του. H αστυνομία του Λος Άντζελες απηύθυνε και επίσημα κατηγορίες κατά του Νικ Ράινερ για την ανθρωποκτονία των γονιών του. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι κατηγορίες θα είναι δύο για φόνο εκ προμέλετης με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων. Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη θανατική ποινή», προσέθεσε ο ίδιος.



Η στιγμή που ο Νικ Ράινερ συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του καταγράφηκε σε πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός βενζινάδικου στο Λος Άντζελες.

Ο μικρότερος γιος του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ κατηγορήθηκε για δύο δολοφονίες, δύο ημέρες μετά την εύρεση των γονιών του νεκρών με εμφανή τραύματα από μαχαίρι. Ο 32χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με τον πατέρα του το Σάββατο, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του Κόναν Ο'Μπράιεν. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και κρατείται χωρίς δυνατότητα άμεσης αποφυλάκισης

Το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του δημοσιεύθηκε πριν λίγες ώρες από το NBC Los Angeles, και δείχνει τον Νικ Ράινερ να βλέπει τέσσερα θηριώδη οχήματα της αστυνομίας να τον πλησιάζουν γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περπατούσε σε έναν δρόμο κοντά στη διασταύρωση της Exposition Boulevard και της Vermont Avenue, περίπου 24 χιλιόμετρα από το σπίτι των γονιών του. Φαίνεται σχεδόν ατάραχος και χωρίς να αντιδράσει βάζει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, ντυμένος με ένα μαύρο παντελόνι, μια πράσινη ζακέτα, ένα καπέλο και ένα κόκκινο σακίδιο.

Ο Νικ Ράινερ, που είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τις εμπειρίες του με τα κέντρα απεξάρτησης και τις θεραπείες αποκατάστασης, στις οποίες είχε μπει από την ηλικία των 15 ετών.



Το 2015 συνεργάστηκε με τον πατέρα του στην ταινία «Being Charlie», την οποία σκηνοθέτησε ο Ρομπ Ράινερ και συνυπέγραψε σεναριακά ο Νικ. Η ταινία ήταν εμπνευσμένη από τις προσωπικές του εμπειρίες και αφηγείται την πορεία ενός νέου που παλεύει με τον εθισμό.



