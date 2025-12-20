Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο Νικ Ράινερ για τις δολοφονίες των γονιών του: Ποιος είναι ο γνωστός ποινικολόγος που τον ανέλαβε
Ο 32χρονος κατηγορούμενος προσέλαβε έναν από τους πιο καλύτερους δικηγόρους των ΗΠΑ
Η υπόθεση που αφορά στους θανάτους του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ περνά σε νέα, κρίσιμη φάση, καθώς ο γιος τους Νικ Ράινερ διαμορφώνει πλέον τη νομική του υπεράσπιση ενόψει της επερχόμενης δικαστικής μάχης.
Ο 32χρονος, ο οποίος κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης, προσέλαβε τον ποινικολόγο Άλαν Τζάκσον, έναν από τους πιο γνωστούς και ακριβοπληρωμένους δικηγόρους ποινικών υποθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζάκσον επιβεβαίωσε την εκπροσώπησή του την Τρίτη, κατά την άφιξή του σε ακρόαση στις 16 Δεκεμβρίου ενώπιον των εισαγγελικών αρχών του Λος Άντζελες, εξηγώντας ότι ο πελάτης του δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο επειδή δεν είχε ακόμη λάβει ιατρική έγκριση για μεταφορά και επίσημη απαγγελία κατηγοριών.
Το επαγγελματικό παρελθόν του Άλαν Τζάκσον περιλαμβάνει σειρά υποθέσεων υψηλού προφίλ. Πρόσφατα εξασφάλισε την αθώωση της Κάρεν Ριντ σε επαναληπτική δίκη για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει τους Χάρβεϊ Γουάινστιν και Κέβιν Σπέισι σε ξεχωριστές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Νωρίτερα στην καριέρα του είχε υπηρετήσει ως ανώτερος εισαγγελέας στην Εισαγγελία της Κομητείας του Λος Άντζελες και είχε συμμετάσχει στη δίωξη του μουσικού παραγωγού Φιλ Σπέκτορ για φόνο.
Οι Αρχές έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Σε ανακοίνωσή του, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες ανέφερε ότι από την αρχική έρευνα προέκυψε πως ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν θύματα ανθρωποκτονίας και ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπεύθυνος για τους θανάτους τους είναι ο 32χρονος γιος τους. Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν νεκρά στην κατοικία τους στην οδό Chadbourne Avenue στο Λος Άντζελες, ενώ, σύμφωνα με πηγές των Αρχών, δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού και τα τραύματα φέρονται να ήταν συμβατά με χρήση μαχαιριού.
Παράλληλα, ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο οικογενειακό περιβάλλον υπήρχαν εντάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τους θανάτους. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ο Νικ Ράινερ ζούσε επί σχεδόν πέντε χρόνια στον ξενώνα της οικογενειακής κατοικίας στο Μπρέντγουντ, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ασταθής και τα προβλήματα να επιδεινώνονται.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι υπήρχαν ζητήματα εξάρτησης από ουσίες, έντονα ξεσπάσματα θυμού και καταστροφικές συμπεριφορές, ενώ επανειλημμένες προσπάθειες των γονιών του να τον πιέσουν για θεραπεία ή αποχώρηση από το σπίτι οδηγούσαν σε συγκρούσεις. Κατά τους ισχυρισμούς τους, η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν άρχισαν να υπάρχουν εντάσεις και με άλλα μέλη της οικογένειας.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τον Νικ Ράινερ να αναμένεται να οδηγηθεί σε επίσημη απολογία το επόμενο διάστημα και τη νομική του υπεράσπιση να προϊδεάζει για μια μακρά και δύσκολη δικαστική διαδικασία.
