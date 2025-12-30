Ο πρώην σταρ του Nickelodeon, Τάιλορ Τσέις επέστρεψε στους δρόμους και συνεχίζει τη χρήση ναρκωτικών
Παρά την 72ωρη ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία και τα σχέδια για αποτοξίνωση, ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να μεταφερθεί σε κάποια δομή
Ξανά άστεγος και συνεχίζοντας τη χρήση ναρκωτικών βρέθηκε ο Τάιλορ Τσέις, πρώην ηθοποιός του Nickelodeon, λίγες ημέρες μετά την ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία του, με φίλους και συναδέλφους του να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.
Ο 36χρονος, γνωστός από τη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide», είχε τεθεί την περασμένη εβδομάδα σε 72ωρη παρακολούθηση με σκοπό, σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον του, να μεταφερθεί στη συνέχεια σε κέντρο αποτοξίνωσης. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, αφέθηκε ελεύθερος πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. «Υποτίθεται ότι θα τον κρατούσαν και στη συνέχεια θα τον μετέφεραν σε κέντρο αποτοξίνωσης που είχαμε κανονίσει. Αντί γι’ αυτό, τον άφησαν χωρίς να επικοινωνήσουν με κανέναν από εμάς», δήλωσε στο «TMZ» ο ηθοποιός Σον Γουάις, γνωστός από τις ταινίες «Mighty Ducks».
Ο Γουάις, μαζί με κάτοικο της περιοχής Ρίβερσαϊντ, τον Τζέικομπ Χάρις, έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια στήριξης του Τσέις, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ζούσε άστεγος στους δρόμους της νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τον Γουάις, ο Χάρις εντόπισε εκ νέου τον Τσέις στους δρόμους του Ρίβερσαϊντ μετά τη λήξη της 72ωρης κράτησης. Όπως ανέφερε ο Γουάις στο «TMZ», ο πρώην σταρ του Nickelodeon παρέμεινε στον δρόμο και «έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης, ήταν χωρίς παπούτσια και μπουφάν, μέσα στο κρύο». Σε φωτογραφίες ο Τσέις απαθανατίστηκε να κοιμάται στον δρόμο, ενώ σε άλλες να περιφέρεται με ένα πορτοκαλί τζάκετ.
Η κατάσταση του Τσέις ήρθε στο φως της δημοσιότητας αρχικά μέσω βίντεο στα social media που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο, στο οποίο φαινόταν να ζει στον δρόμο και να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης. Το βίντεο έγινε ευρύτερα γνωστό νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο διαδίκτυο, γεγονός που οδήγησε τον επίσης πρώην ηθοποιό της σειράς, Ντάνιελ Κέρτις Λι, να τον εντοπίσει και να τον μεταφέρει προσωρινά σε ξενοδοχείο.
Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Τζέικομπ Χάρις ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι ο Τσέις είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για αποτοξίνωση. «Επιτέλους καταφέραμε να του εξασφαλίσουμε τη βοήθεια που χρειαζόταν. Λαμβάνει ιατρική φροντίδα για να αποκατασταθεί η υγεία του», ανέφερε τότε. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ο πρώην ηθοποιός βρέθηκε και πάλι στον δρόμο.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Tylor Chase from Ned’s Declassified School Survival Guide deserved a better outcome than this 💔 https://t.co/x7Id5OK04n pic.twitter.com/GoBfpJHacW— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) December 22, 2025
