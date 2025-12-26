Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Στο νοσοκομείο ο Τάιλορ Τσέις, ο πατέρας του «έδωσε εντολή» να γίνει ό,τι χρειαστεί για να βελτιωθεί η υγεία του
Ο πρώην ηθοποιός του Nickelodeon που είναι άστεγος και αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Καλιφόρνια για 72ωρη νοσηλεία
Ο Τάιλορ Τσέις, πρώην παιδικός σταρ του Nickelodeon, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νότιας Καλιφόρνιας, αφού φίλοι και μέλη της οικογένειάς του κινητοποιήθηκαν για να τον βοηθήσουν να βγει από τους δρόμους και να λάβει ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide, Ντάνιελ Κέρτις Λι, ανέφερε ότι ο πατέρας του Τσέις «έδωσε εντολή» στον Τζέικομπ «Τζέικ» Χάρις, influencer και επιχειρηματία με έδρα το Λος Άντζελες, να κάνει ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσει τον γιο του.
«Κατάφερα τελικά να έρθω σε επαφή με ένα κέντρο που μπορούσε να κάνει αξιολόγηση αυθημερόν», δήλωσε ο Χάρις στην Daily Mail ανήμερα Χριστούγεννα. «Αποφάνθηκαν ότι χρειαζόταν άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο για 72ωρη νοσηλεία». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Βρίσκεται σε καλή φροντίδα τώρα. Και το μέλλον δείχνει φωτεινό. Απλώς χρειαζόταν κάποιον να κάνει κάτι ουσιαστικό για να τον βοηθήσει».
Ο Χάρις ενεπλάκη ενεργά στην προσπάθεια στήριξης του Τσέις, καθώς είναι γνωστός του Σον Γουάις, πρώην σταρ του Mighty Ducks, ο οποίος στο παρελθόν είχε δώσει μάχη με τον εθισμό και πλέον βρίσκεται σε ανάρρωση.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τσέις εθεάθη παραμονή Χριστουγέννων, εν μέσω βροχής, να δέχεται βοήθεια από περαστικούς, οι οποίοι του πρόσφεραν φαγητό και ένα κόκκινο αδιάβροχο μπουφάν. Σε βίντεο της συνάντησης, ένας άνδρας τον ρωτά αν μπορεί να προσευχηθεί για εκείνον, με τον Τσέις να απαντά: «Το εκτιμώ αυτό!».
