Ο άστεγος Τάιλορ Τσέις μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο με τη βοήθεια πρώην συμπρωταγωνιστή του

Ο πρώην ηθοποιός γνωστός από τον ρόλο του σε σειρά του Nickelodeon έλαβε βοήθεια από τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Ντάνιελ Κέρτις Λι





Ο Τσέις, γνωστός από τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στην επιτυχημένη σειρά του Nickelodeon «Ned’s Declassified School Survival Guide», έλαβε βοήθεια από τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Ντάνιελ Κέρτις Λι. Ο Λι, που υποδυόταν τον Σάιμον Κουκί Νέλσον-Κουκ στη σειρά, μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στο οποίο ο Τάιλορ Τσέις συναντά τον Λι στους δρόμους του Λος Άντζελες.







Ο Λι είχε αναφερθεί σε πρόσφατο βίντεο για τη συνάντησή του με τον Τσέις και την προσπάθειά του να βοηθήσει τον πρώην συμπρωταγωνιστή του. Εκτός από το να του προσφέρει ένα γεύμα και να τον μεταφέρει σε ξενοδοχείο, ο Λι αποκάλυψε ότι βοήθησε τον Τσέις να έρθει σε επαφή με τον πατέρα του.



«Η αγάπη είναι το μόνο που μπορούμε πραγματικά να δώσουμε στους ανθρώπους μερικές φορές, και χαίρομαι που είχε αυτή τη σύνδεση με τον πατέρα του», είπε ο Λι σε ένα Instagram reel και συμπλήρωσε: «Πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον Τάιλορ να σταθεί ξανά στα πόδια του και ξέρετε ότι το νιώθω πολύ τώρα με την περίοδο των εορτών», πρόσθεσε και έκλεισε λέγοντας: «Είναι συχνά στην καρδιά μου και στο μυαλό μου».



Πριν από την ενέργεια του Λι, άλλοι πρώην συμπρωταγωνιστές του Τσέις είχαν εκφράσει τη συμπαράστασή τους και είχαν προσφέρει βοήθεια. Ο Σον Γουάις, πιο γνωστός από τον ρόλο του ως Γκρεγκ Γκόλντμπεργκ στην ταινία «The Mighty Ducks» του 1992, ανέλαβε την πρωτοβουλία να βοηθήσει τον Τσέις με τα προβλήματα του.



Ο πρώην ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής των Αρχών στην περιοχή του Ρίβερσαϊντ. Όπως δήλωσε στο «TMZ» ο Ράιαν Ρέιλσμπακ, εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, οι αστυνομικοί γνωρίζουν πολύ καλά τον Τάιλορ Τσέις και έρχονται σε επαφή μαζί του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.