Τάιλορ Τσέις: Από παιδί θαύμα του Nickelodeon, άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας
Ο 36χρονος ηθοποιός γνωστός από τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide» εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος και αποδιοργανωμένος

Ελένη Μήτση
Από τη λάμψη της τηλεοπτικής επιτυχίας στο Nickelodeon ως «παιδί θαύμα», ο Τάιλορ Τσέις εντοπίστηκε άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Ο 36χρονος, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Μάρτιν Κουέρλι στη σειρά «Ned’s Declassified School Survival Guide» την περίοδο 2004–2007, καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε αρχικά τον Σεπτέμβριο και έγινε γρήγορα viral να ζει στον δρόμο. Ο ηθοποιός εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος και αποδιοργανωμένος να συνομιλεί με θαυμάστρια που τον αναγνώρισε, ενώ τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο νέα βίντεο με τον Τσέις στην ίδια κατάσταση.

Δείτε τα βίντεο

Η γυναίκα που κατέγραψε αρχικά το βίντεο τον Σεπτέμβριο, τον ρώτησε αν είχε εμφανιστεί στο Disney Channel, με τον ίδιο να της λέει το πλήρες όνομά του, οδηγώντας τη στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον ηθοποιό.

Το βίντεο προκάλεσε κύμα σχολίων στο X (πρώην Twitter), με πολλούς να εκφράζουν λύπη και προβληματισμό για την κατάστασή του. «Αυτό πραγματικά μου ραγίζει την καρδιά», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος, ενώ άλλο πρόσωπο σχολίασε ότι «η βιομηχανία του Χόλιγουντ είναι άρρωστη». Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις προς το άτομο που κατέγραψε και δημοσίευσε το βίντεο, με αρκετούς να τονίζουν ότι η κοινοποίηση τέτοιων στιγμών παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. «Γιατί να τον καταγράψεις, αν δεν είναι για να του προσφέρεις βοήθεια;» ανέφερε κάποιος άλλος στην πλατφόρμα, ενώ άλλοι επισήμαναν ότι «παραμένει άνθρωπος και δεν αξίζει να προβάλλονται οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του».

Μετά τη διάδοση του βίντεο, δημιουργήθηκε καμπάνια στο GoFundMe με στόχο τη στήριξη του Τσέις, η οποία φέρεται να συγκέντρωσε πάνω από 1.200 δολάρια, προτού διακοπεί με παρέμβαση της μητέρας του. Σύμφωνα με όσα η ίδια ανέφερε, ο γιος της χρειάζεται ιατρική φροντίδα και όχι οικονομική ενίσχυση. «Ο Τάιλορ χρειάζεται ιατρική βοήθεια, αλλά την αρνείται. Τα χρήματα δεν θα τον ωφελήσουν», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του ούτε τα φάρμακά του.

Θέση για το θέμα πήραν και οι πρώην συμπρωταγωνιστές του, Ντέβον Βερκχάιζερ, Λίντσεϊ Σο και Ντάνιελ Κέρτις Λι, στο επεισόδιο της 24ης Σεπτεμβρίου του podcast «Ned’s Declassified Podcast Survival Guide». Ο Ντάνιελ Κέρτις Λι ανέφερε ότι αρχικά ένιωσε θυμό βλέποντας το βίντεο, σημειώνοντας πως «δεν είναι σωστό να βάζεις κάμερα στο πρόσωπο κάποιου που περνά δύσκολες στιγμές», ενώ παραδέχτηκε ότι αισθάνεται ανήμπορος να βοηθήσει ουσιαστικά.

Η Λίντσεϊ Σο, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη δική της μάχη με τα ναρκωτικά, δήλωσε πως έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, ενώ και οι τρεις ηθοποιοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τον Τάιλορ Τσέις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η δημόσια έκθεση δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημά του.

Ποιος είναι ο Τάιλορ Τσέις

Ο Τάιλορ Τσέις γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1989 στην Αριζόνα και γνώρισε ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στην εφηβική κωμική σειρά του Nickelodeon με πρωταγωνιστή τον Ντέβον Βερκχάιζερ. Στη σειρά ενσάρκωσε τον Μάρτιν Κουέρλι, έναν μαθητή που ξεχώριζε για την πολυλογία του.

O Τάιλορ Τσέις στο «Ned’s Declassified School Survival Guide» του Nickelodeon
Πέρα από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική δουλειά, ο Τσέις εμφανίστηκε και σε άλλες παραγωγές της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα πέρασμα από τη σειρά «Everybody Hates Chris», η κινηματογραφική ταινία «Good Time Max» το 2007. Το 2014 δημιούργησε κανάλι στο YouTube. Οι αναρτήσεις του ήταν αραιές και σταδιακά μειώθηκαν, έως ότου σταμάτησε εντελώς να δημοσιεύει τον Οκτώβριο του 2021. Από τότε, έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

