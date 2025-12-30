Η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε 600 δολάρια σε εργαζόμενη που δούλευε ανήμερα των Χριστουγέννων
Η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε 600 δολάρια σε εργαζόμενη που δούλευε ανήμερα των Χριστουγέννων
Ήταν ο μισθός μου για δύο εβδομάδες, δήλωσε η εργαζόμενη, περιγράφοντας τη συγκίνηση που της προκάλεσε η κίνηση της τραγουδίστριας
Σε μια γενναιόδωρη κίνηση ανήμερα των Χριστουγέννων προχώρησε η Τέιλορ Σουίφτ, προσφέροντας 600 δολάρια ως φιλοδώρημα σε εργαζόμενη που δούλευε κατά τη διάρκεια αγώνα των Kansas City Chiefs, με την ίδια να δηλώνει ότι το ποσό αντιστοιχούσε στον μισθό της για δύο εβδομάδες.
Η εργαζόμενη στο Άροουχεντ Στέιντιουμ στο Κάνσας Σίτι περιέγραψε τη συγκινητική εμπειρία που έζησε ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν συνάντησε τη διάσημη τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας πως «ξέσπασε σε κλάματα» μετά την απρόσμενη κίνησή της. Η Σουίφτ βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα και να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, καθώς και τους Kansas City Chiefs. Σύμφωνα με το «People», μετά τη λήξη του αγώνα μοίρασε γενναιόδωρα φιλοδωρήματα στους εργαζομένους του σταδίου.
Η Ρόμπιν, η οποία εργαζόταν στο Άροουχεντ εκείνη την ημέρα, μοιράστηκε την εμπειρία της σε ανάρτηση στο Facebook, σε ομάδα με την ονομασία «Taylor Swift's Vault». Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο πόστο της, τακτοποιώντας τις τελευταίες υποχρεώσεις της σεζόν και συνομιλώντας με συναδέλφους της, όταν είδε αρχικά τη μητέρα του αθλητή, Ντόνα Κέλσι, και αμέσως μετά το διάσημο ζευγάρι.
Η τραγουδίστρια, σε έντονα γιορτινή διάθεση, «έτρεχε, μοιράζοντας ευχές» και, όταν πλησίασε τη Ρόμπιν, της είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ που δουλεύεις τα Χριστούγεννα, σε παρακαλώ πάρε αυτό. Και οι δύο ήταν χαμογελαστοί και δεν σταματούσαν να μας ευχαριστούν», θυμάται η εργαζόμενη, παραδεχόμενη ότι η έκπληξη ήταν τόσο έντονη που «το μυαλό της σταμάτησε», αν και κατάφερε τελικά να ανταποδώσει τις ευχές. Όταν το ζευγάρι απομακρύνθηκε, η Ρόμπιν ανέφερε ότι «σταμάτησε για να κοιτάξει τι κρατούσε στο χέρι της και ήταν 600 δολάρια».
Δείτε την ανάρτησή της
Έπειτα, σημείωσε: «Ήταν ολόκληρος ο μισθός μου για δύο εβδομάδες» προσθέτοντας: «Mόλις είχα ξοδέψει τόσα χρήματα για δώρα των παιδιών μου. Άρχισα αμέσως να κλαίω. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν μου πήγαινε η καρδιά να τα χαλάσω. Έτσι, έβαλα ένα από τα χαρτονομίσματα σε κορνίζα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ξοδέψει τίποτα από το φιλοδώρημα». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, η Ρόμπιν έγραψε: «Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι υπέροχοι και ευγενικοί άνθρωποι. Είναι πέρα για πέρα αληθινό, είναι απίστευτοι και πολύ καλόκαρδοι άνθρωποι. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η εργαζόμενη στο Άροουχεντ Στέιντιουμ στο Κάνσας Σίτι περιέγραψε τη συγκινητική εμπειρία που έζησε ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν συνάντησε τη διάσημη τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας πως «ξέσπασε σε κλάματα» μετά την απρόσμενη κίνησή της. Η Σουίφτ βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα και να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, καθώς και τους Kansas City Chiefs. Σύμφωνα με το «People», μετά τη λήξη του αγώνα μοίρασε γενναιόδωρα φιλοδωρήματα στους εργαζομένους του σταδίου.
Η Ρόμπιν, η οποία εργαζόταν στο Άροουχεντ εκείνη την ημέρα, μοιράστηκε την εμπειρία της σε ανάρτηση στο Facebook, σε ομάδα με την ονομασία «Taylor Swift's Vault». Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο πόστο της, τακτοποιώντας τις τελευταίες υποχρεώσεις της σεζόν και συνομιλώντας με συναδέλφους της, όταν είδε αρχικά τη μητέρα του αθλητή, Ντόνα Κέλσι, και αμέσως μετά το διάσημο ζευγάρι.
Taylor Swift Gifted Woman $600 for Working at Chiefs Game on Christmas Day: 'My Whole Paycheck for Two Weeks' https://t.co/mxynlwUq9y— People (@people) December 29, 2025
Δείτε την ανάρτησή της
Έπειτα, σημείωσε: «Ήταν ολόκληρος ο μισθός μου για δύο εβδομάδες» προσθέτοντας: «Mόλις είχα ξοδέψει τόσα χρήματα για δώρα των παιδιών μου. Άρχισα αμέσως να κλαίω. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν μου πήγαινε η καρδιά να τα χαλάσω. Έτσι, έβαλα ένα από τα χαρτονομίσματα σε κορνίζα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ξοδέψει τίποτα από το φιλοδώρημα». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, η Ρόμπιν έγραψε: «Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι υπέροχοι και ευγενικοί άνθρωποι. Είναι πέρα για πέρα αληθινό, είναι απίστευτοι και πολύ καλόκαρδοι άνθρωποι. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα