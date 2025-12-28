Ιωάννης Παπαζήσης: Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά

θεατρική παράσταση από την οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω μίας συμπεριφοράς, που δεν μπορούσε να ανεχτεί, αναφέρθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης

«Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και για τη στάση που κρατάει απέναντι σε δύσκολες συνεργασίες.





Στη συνέχεια, ο Ιωάννης Παπαζήσης θέλοντας να εξηγήσει τη στάση του απέναντι στις σχέσεις εξουσίας, πρόσθεσε: « Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό, την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό, ούτε και σήμερα μπορώ να τη συνειδητοποήσω. Αλλά και την ανωτερότητα του ηθοποιού απέναντι στον σερβιτόρο. Γενικότερα, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω την ανωτερότητα ενός ανθρώπου απέναντι σε κάποιον άλλον ».

ΣτηΟ ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπήΌπως παραδέχτηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης είναι μοναδική η φορά που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει παράσταση, καθώς στις επόμενες συνεργασίες του προτίμησε την άμεση αντίδραση, όταν ερχόταν αντιμέτωπος με συμπεριφορές που ο ίδιος θεωρούσε μη ανεκτές.Περιγράφοντας το περιστατικό, που τον οδήγησε στην αποχώρηση από θεατρική παράσταση, είπε: «Έχω φύγει μια φορά από παράσταση, γιατί υπήρχε μια συμπεριφορά που δεν μπορούσα να την ανεχτώ εγώ. Σήμερα αυτό έχει πάρει τη λέξη τοξικότητα. Δυστυχώς, μια ακόμη φορά, και αυτή ήταν η επιλογή μου τα επόμενα χρόνια, ήταν η αντίδραση. Δυστυχώς, το ξαναλέω, δεν είμαι καλός στο να συγκρατήσω το δίκιο που με διακατέχει πολλές φορές. Αντέδρασα και κατέβηκα από τη σκηνή την ώρα της πρόβας και ήμουν έτοιμος να μαλώσω πολύ άσχημα. Μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός».