Μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τους γονείς του, μετά το block στο Instagram πόζαρε με την οικογένεια της Νίκολα Πελτζ

Σε δύο φωτογραφίες εμφανίζονται οι γονείς της Νίκολα, ο Νέλσον Πελτζ και η Κλόντια Χέφνερ Πελτζ. Η δημόσια παρουσία της οικογένειας Πελτζ στην ανάρτηση έκανε πιο έντονη την απουσία του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ από τη ζωή του ζευγαριού.

Κλείσιμο