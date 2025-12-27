Μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τους γονείς του, μετά το block στο Instagram πόζαρε με την οικογένεια της Νίκολα Πελτζ
Το ζευγάρι πέρασε τα Χριστούγεννα με τους γονείς της ηθοποιού και δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες στα social media
Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του Νίκολα Πελτζ επέλεξαν να στείλουν ευχές για τα Χριστούγεννα, μέσα από κοινές φωτογραφίες με την οικογένεια της ηθοποιού, καθώς οι φήμες περί έντασης στη σχέση τους με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζονται, ειδικότερα μετά το block του πρωτότοκου γιου τους στο Instagram.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του δημοσίευσαν την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου μία κοινή ανάρτηση στο Instagram, παρουσιάζοντας στιγμές από τον εορτασμό των Χριστουγέννων με την οικογένεια της Πελτζ. «Ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα και μια ευτυχισμένη νέα χρονιά γεμάτη αγάπη, ειρήνη και χαρά», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντάς τη με εικόνες, όπου πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Σε δύο φωτογραφίες εμφανίζονται οι γονείς της Νίκολα, ο Νέλσον Πελτζ και η Κλόντια Χέφνερ Πελτζ. Η δημόσια παρουσία της οικογένειας Πελτζ στην ανάρτηση έκανε πιο έντονη την απουσία του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ από τη ζωή του ζευγαριού.
Δείτε την ανάρτηση
Η συγκεκριμένη δημοσίευση έγινε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Κρουζ Μπέκαμ, ο οποίος απάντησε σε δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι οι γονείς του είχαν «κάνει unfollow» τον Μπρούκλιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κρουζ διέψευσε τους ισχυρισμούς, γράφοντας ότι «δεν είναι αλήθεια» και ότι ο ίδιος, όπως και οι γονείς του, είχαν βρεθεί αποκλεισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον μεγαλύτερο αδερφό του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν ακόμη δύο παιδιά, τον Ρομέο Μπέκαμ και την Χάρπερ Μπέκαμ.
Οι φήμες για οικογενειακή ρήξη εντάθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απουσίαζαν από τις εκδηλώσεις για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον Μάιο. Πηγές ανέφεραν αργότερα ότι ο Μπρούκλιν δεν ήταν διατεθειμένος να αποκαταστήσει άμεσα τις σχέσεις με την οικογένειά του, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στη ζωή του με τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια του παραμένουν τεταμένες.
Η απουσία του ζευγαριού καταγράφηκε και σε άλλες σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως στην τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο τον Νοέμβριο, αλλά και στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix τον Οκτώβριο. Οι πρώτες εντάσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν εμφανιστεί ήδη πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου του Μπρούκλιν και της Νίκολα το 2022, με γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης στις οικογενειακές σχέσεις.
Δείτε την ανάρτηση
