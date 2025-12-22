Γιατί ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media, τι λένε πηγές από το περιβάλλον του
Πηγές από το περιβάλλον του Μπρούκλιν Μπέκαμ εξηγούν γιατί ο ίδιος και η Νίκολα Πελτζ ζήτησαν απόσταση από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ
Νέα διάσταση παίρνει η οικογενειακή ένταση στους Μπέκαμ, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει μπλοκάρει τους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ, στο Instagram, καθώς και τον αδελφό του, Κρουζ.
Η πληροφορία έγινε γνωστή μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έκαναν unfollow τον πρωτότοκο γιο τους, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρουζ Μπέκαμ. Ο 20χρονος ξεκαθάρισε δημόσια: «Οι γονείς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι. Όπως κι εγώ».
Αν και κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένα like της Βικτόρια προκάλεσε την οργή του Μπρούκλιν και προκάλεσε τα unfollow, άτομα από το περιβάλλον του δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, η απόφαση να μπλοκάρουν τους γονείς του δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας συναισθηματικής πίεσης. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι βιώνει έντονο άγχος από τη συνεχή δημοσιότητα και τις αναρτήσεις της οικογένειας Μπέκαμ, λέγοντας πως «ξυπνούν κάθε πρωί ανησυχώντας για το τι μπορεί να έχει γραφτεί ή ειπωθεί γι’ αυτούς».
Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι έχει ζητήσει ρητά από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να σταματήσουν κάθε δημόσια αναφορά ή επικοινωνία, θεωρώντας ότι ακόμη και οι φαινομενικά αθώες κινήσεις στα social media λειτουργούν επιβαρυντικά.
Η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ χρονολογείται από το 2022, μετά τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ. Από τότε, οι σχέσεις –ιδίως μεταξύ της Νίκολα και της Βικτόρια Μπέκαμ– φέρονται να έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με πηγές να κάνουν λόγο για βαθιά δυσπιστία και έντονη συναισθηματική απόσταση.
Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι υπήρξε «εκστρατεία διαρροών» σε βάρος της Νίκολα, κάτι που ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του θεωρούν αδιανόητο και μη αναστρέψιμο χωρίς ουσιαστική συγγνώμη.
«Δεν μπορείς να προκαλείς τόσο πόνο και μετά να περιμένεις ότι όλα θα λυθούν με ένα δημόσιο post», λέει πηγή κοντά τους.
Η δημόσια παρέμβαση του Κρουζ, αντί να εκτονώσει την κατάσταση, φέρεται –σύμφωνα με το ίδιο περιβάλλον– να εκλήφθηκε ως ακόμη μία μορφή πίεσης. «Θέλουν απλώς να μείνουν εκτός. Να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς σχολιασμό και δημόσια τοποθέτηση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Από την άλλη πλευρά, πηγές κοντά στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρουν ότι η απουσία του Μπρούκλιν από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως η πρόσφατη απονομή του τίτλου του ιππότη στον Ντέιβιντ, «τους έχει στοιχίσει βαθιά», ενώ επιμένουν ότι «η πόρτα παραμένει πάντα ανοιχτή».
This is the REAL reason why Brooklyn Beckham blocked his parents on Instagram. Insiders tell ALISON BOSHOFF the devastating truth about just how bad relations have got, and Posh's unflattering nickname for her daughter-in-law https://t.co/jxEQZwhIKt— Daily Mail (@DailyMail) December 22, 2025
