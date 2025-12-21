Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν unfollow τον γιο τους Μπρούκλιν στο Instagram, το ίδιο έκανε και εκείνος
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν unfollow τον γιο τους Μπρούκλιν στο Instagram, το ίδιο έκανε και εκείνος
Το unfollow στα social media έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικογενειακής έντασης για τους Μπέκαμ
Νέα ένδειξη της συνεχιζόμενης έντασης στις σχέσεις της οικογένειας Μπέκαμ καταγράφεται στα social media, καθώς ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν ακολουθούν πλέον τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στο Instagram, με τον ίδιο να έχει προχωρήσει στην ίδια κίνηση απέναντι στους γονείς του.
Σύμφωνα με το «People» ο 26χρονος Μπρούκλιν έχει σταματήσει να ακολουθεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ στο Instagram, ενώ το ζευγάρι έχει επίσης αφαιρέσει τον γιο του από τη λίστα των λογαριασμών που ακολουθεί. Παράλληλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας δεν ακολουθούν ούτε τη σύζυγο του γιου τους, Νίκολα Πελτζ, ενώ ούτε ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια εμφανίζονται στη λίστα των λογαριασμών που ακολουθεί η ίδια.
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ εξακολουθούν να ακολουθούν τους δύο άλλους γιους τους, Ρομέο και Κρουζ, ενώ η μικρότερη κόρη τους, Χάρπερ δεν διαθέτει λογαριασμό στο Instagram. Από την πλευρά του, ο Μπρούκλιν δεν ακολουθεί τα αδέρφια του, ούτε εκείνα τον ακολουθούν, με το ίδιο να ισχύει και για τη Νίκολα Πελτζ.
Το unfollow στα social media έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικογενειακής έντασης για τους Μπέκαμ, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2022, ο Μπρούκλιν παντρεύτηκε τη Νίκολα Πελτζ στη Φλόριντα παρουσία συγγενών και φίλων. Το γεγονός αυτό συνέπεσε με την έναρξη φημών για ρήξη στις σχέσεις του ζευγαριού με την υπόλοιπη οικογένεια Μπέκαμ. Εκείνη την περίοδο, κυκλοφόρησαν πληροφορίες για ένταση ανάμεσα στη Νίκολα και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς η ηθοποιός δεν φόρεσε νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια, παρότι αρχικά υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός. Πηγή ανέφερε στο «People» ότι οι φήμες περί σύγκρουσης ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ενώ άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον τους υποστήριξε ότι το θέμα του νυφικού «απέχει από τον πραγματικό λόγο που δεν μιλάνε».
Τον Μάιο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια με εκδήλωση στο Λονδίνο, στην οποία έδωσαν το «παρών» η Βικτόρια, ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ. Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα, αν και είχαν προσκληθεί, δεν παρευρέθηκαν. Πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο, ότι το ζευγάρι επέλεξε να μην παραστεί λόγω της παρουσίας της τότε συντρόφου του Ρομέο, Κιμ Τέρνμπαλ, με την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, ο Μπρούκλιν είχε στο παρελθόν σχέση. Ο Κρουζ Μπέκαμ απάντησε σε σχόλιο στο Instagram ότι «ο Μπρούκλιν και η Κιμ δεν είχαν ποτέ σχέση», κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η Τέρνμπαλ, διαψεύδοντας τις φήμες.
Σύμφωνα με το ίδιο περιοδικό, η αποκατάσταση των σχέσεων στην οικογένεια Μπέκαμ δεν είναι εύκολη. «Κάθε φορά που καταφέρνουν να έχουν μια χαρούμενη στιγμή, όλα καταρρέουν ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά πόσωπο από το περιβάλλον τους, προσθέτοντας ότι «έχουν προσπαθήσει να συμφιλιωθούν». Η ίδια πηγή σημείωσε ότι «ο Μπρούκλιν αισθάνεται διχασμένος. Είναι η οικογένειά του και το αίμα του, αλλά πάντα είχε μια περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του. Ένα μεγάλο μέρος της σχέσης τους έμοιαζε σαν “επιχείρηση”».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το «People» ο 26χρονος Μπρούκλιν έχει σταματήσει να ακολουθεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ στο Instagram, ενώ το ζευγάρι έχει επίσης αφαιρέσει τον γιο του από τη λίστα των λογαριασμών που ακολουθεί. Παράλληλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας δεν ακολουθούν ούτε τη σύζυγο του γιου τους, Νίκολα Πελτζ, ενώ ούτε ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια εμφανίζονται στη λίστα των λογαριασμών που ακολουθεί η ίδια.
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ εξακολουθούν να ακολουθούν τους δύο άλλους γιους τους, Ρομέο και Κρουζ, ενώ η μικρότερη κόρη τους, Χάρπερ δεν διαθέτει λογαριασμό στο Instagram. Από την πλευρά του, ο Μπρούκλιν δεν ακολουθεί τα αδέρφια του, ούτε εκείνα τον ακολουθούν, με το ίδιο να ισχύει και για τη Νίκολα Πελτζ.
David and Victoria Beckham Unfollow Son Brooklyn on Instagram, and He Does the Same, amid Ongoing Family Feud https://t.co/byEnjusZhL— People (@people) December 21, 2025
Τον Μάιο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια με εκδήλωση στο Λονδίνο, στην οποία έδωσαν το «παρών» η Βικτόρια, ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ. Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα, αν και είχαν προσκληθεί, δεν παρευρέθηκαν. Πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο, ότι το ζευγάρι επέλεξε να μην παραστεί λόγω της παρουσίας της τότε συντρόφου του Ρομέο, Κιμ Τέρνμπαλ, με την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, ο Μπρούκλιν είχε στο παρελθόν σχέση. Ο Κρουζ Μπέκαμ απάντησε σε σχόλιο στο Instagram ότι «ο Μπρούκλιν και η Κιμ δεν είχαν ποτέ σχέση», κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η Τέρνμπαλ, διαψεύδοντας τις φήμες.
Σύμφωνα με το ίδιο περιοδικό, η αποκατάσταση των σχέσεων στην οικογένεια Μπέκαμ δεν είναι εύκολη. «Κάθε φορά που καταφέρνουν να έχουν μια χαρούμενη στιγμή, όλα καταρρέουν ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά πόσωπο από το περιβάλλον τους, προσθέτοντας ότι «έχουν προσπαθήσει να συμφιλιωθούν». Η ίδια πηγή σημείωσε ότι «ο Μπρούκλιν αισθάνεται διχασμένος. Είναι η οικογένειά του και το αίμα του, αλλά πάντα είχε μια περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του. Ένα μεγάλο μέρος της σχέσης τους έμοιαζε σαν “επιχείρηση”».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα