Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν χάσει κάθε ελπίδα να συμφιλιωθούν με τη Νίκολα Πελτζ
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν χάσει κάθε ελπίδα να συμφιλιωθούν με τη Νίκολα Πελτζ
Δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το ζευγάρι δεν ελπίζει σε αποκατάσταση της σχέσης του με τη σύζυγο του πρωτότοκου γιου του, Μπρούκλιν
Απαισιόδοξοι ως προς την αποκατάσταση της σχέσης τους με τη σύζυγο του πρωτότοκου γιου τους, τη Νίκολα Πελτζ, είναι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ.
Δημοσίευμα του Evening Standard υποστηρίζει ότι το ζευγάρι έχει χάσει κάθε ελπίδα για συμφιλίωση των δύο πλευρών. Αντιθέτως, επικεντρώνεται πλέον στο να δείξει αγάπη στον γιο του, Μπρούκλιν, ελπίζοντας ότι θα μηδενιστεί απόσταση ανάμεσά τους.
Ωστόσο, μια πηγή ανέφερε ότι το να προσπαθούν να τα βρουν μόνο με το παιδί τους και όχι και με τη σύζυγό του είναι μια εσφαλμένη στρατηγική. «Το να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα “κενό” ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τη Νίκολα θα τον απομακρύνει ακόμη περισσότερο», είπε.
«Η Νίκολα και ο Μπρούκλιν είναι απολύτως δεμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ. Η Νίκολα έχει πληγωθεί και έχει πονέσει πολύ από όσα έχουν συμβεί. Δεν μπορείς απλώς να αποφασίσεις ότι “ήρθε η ώρα να τα βρείτε”, χωρίς καμία συγγνώμη ή δέσμευση ότι θα υπάρξει αλλαγή», πρόσθεσε.
Η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται να ξεκίνησε το 2022, πριν τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ, όταν η τελευταία επέλεξε να μη φορέσει δημιουργία της πεθεράς της, αλλά νυφικό Valentino, κάτι που φέρεται να δυσαρέστησε τη Βικτόρια Μπέκαμ.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απουσίασε από τα 50ά γενέθλια του πατέρα του, ενώ εκείνος και η γυναίκα του δεν ακολουθούν πλέον στα κοινωνικά δίκτυα τους αδελφούς του, Ρόμεο και Κρουζ, κίνηση που σύμφωνα με φίλους τους, έγινε μετά από μπλοκ από την πλευρά των δύο νεότερων Μπέκαμ.
Τον περασμένο Αύγουστο μια ακόμα εξέλιξη ακολούθησε. Συγκεκριμένα, οι γονείς του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν προσκλήθηκαν στην ανανέωση των γαμήλιων όρκων του με τη σύζυγό του που έλαβε χώρα στο κτήμα της οικογένειας της Πελτζ στην κομητεία Γουέστσεστερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα μάλιστα η οικογένειά του όχι μόνο δεν δέχτηκε πρόσκληση, αλλά έμαθε για την τελετή από τα μέσα.
Δημοσίευμα του Evening Standard υποστηρίζει ότι το ζευγάρι έχει χάσει κάθε ελπίδα για συμφιλίωση των δύο πλευρών. Αντιθέτως, επικεντρώνεται πλέον στο να δείξει αγάπη στον γιο του, Μπρούκλιν, ελπίζοντας ότι θα μηδενιστεί απόσταση ανάμεσά τους.
Ωστόσο, μια πηγή ανέφερε ότι το να προσπαθούν να τα βρουν μόνο με το παιδί τους και όχι και με τη σύζυγό του είναι μια εσφαλμένη στρατηγική. «Το να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα “κενό” ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τη Νίκολα θα τον απομακρύνει ακόμη περισσότερο», είπε.
«Η Νίκολα και ο Μπρούκλιν είναι απολύτως δεμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ. Η Νίκολα έχει πληγωθεί και έχει πονέσει πολύ από όσα έχουν συμβεί. Δεν μπορείς απλώς να αποφασίσεις ότι “ήρθε η ώρα να τα βρείτε”, χωρίς καμία συγγνώμη ή δέσμευση ότι θα υπάρξει αλλαγή», πρόσθεσε.
ALISON BOSHOFF: David and Victoria Beckham 'give up hope' of reconciliation with daughter-in-law Nicola Peltz as family feud with son Brooklyn 'takes its toll' https://t.co/EB0FsQfU5s— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2025
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απουσίασε από τα 50ά γενέθλια του πατέρα του, ενώ εκείνος και η γυναίκα του δεν ακολουθούν πλέον στα κοινωνικά δίκτυα τους αδελφούς του, Ρόμεο και Κρουζ, κίνηση που σύμφωνα με φίλους τους, έγινε μετά από μπλοκ από την πλευρά των δύο νεότερων Μπέκαμ.
Τον περασμένο Αύγουστο μια ακόμα εξέλιξη ακολούθησε. Συγκεκριμένα, οι γονείς του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν προσκλήθηκαν στην ανανέωση των γαμήλιων όρκων του με τη σύζυγό του που έλαβε χώρα στο κτήμα της οικογένειας της Πελτζ στην κομητεία Γουέστσεστερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα μάλιστα η οικογένειά του όχι μόνο δεν δέχτηκε πρόσκληση, αλλά έμαθε για την τελετή από τα μέσα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα