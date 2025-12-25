Η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφίζεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της
Η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφίζεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την παραμονή των Χριστουγέννων 

Η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφίζεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της
Μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα γιόρτασε την παραμονή των Χριστουγέννων η Τζένιφερ Λόπεζ και δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τη βραδιά. Φορώντας ασορτί πιτζάμες η 56χρονη τραγουδίστρια πόζαρε στον καναπέ του σαλονιού της με μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων το ένα από τα παιδιά της και η αδερφή της.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και οι πόζες της Λόπεζ μπροστά στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάτω από τα στιγμιότυπα ακολούθησαν σχόλια των θαυμαστών, οι οποίοι της έστειλαν τις ευχές τους για την εορταστική περίοδο.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ


