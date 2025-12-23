Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ πήγαν για ψώνια με τον γιο του ηθοποιού
Λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του, το πρώην ζευγάρι έκανε μία κοινή εμφάνιση στο Λος Άντζελες
Μία κοινή εμφάνιση έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, καθώς εθεάθησαν μαζί με τον γιο του ηθοποιού να κάνουν ψώνια στο Λος Άντζελες.
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, το πρώην ζευγάρι πραγματοποίησε αγορές στην περιοχή Brentwood, έχοντας μαζί τον 13χρονο Σάμιουελ, τον μικρότερο γιο του Άφλεκ από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Οι τρεις τους επισκέφτηκαν διάφορα καταστήματα στο Brentwood Country Mart και στη συνέχεια γευμάτισαν σε κοντινή υπαίθρια αγορά.
Δείτε φωτογραφίες
Η συγκεκριμένη κοινή έξοδος έρχεται περίπου δύο μήνες μετά την επαγγελματική τους επανένωση για την ταινία «Kiss of the Spider Woman», η οποία παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη. Στην πρεμιέρα, οι δύο καλλιτέχνες είχαν ποζάρει μαζί στο κόκκινο χαλί, καθώς συνυπέγραψαν την παραγωγή του μουσικού δράματος, βασισμένου στο ομώνυμο μιούζικαλ του 1992.
Ο Μπεν Άφλεκ σε δηλώσεις που έκανε τότε, είχε εκθειάσει την ερμηνεία της Τζένιφερ Λόπεζ, τονίζοντας ότι ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του ρόλου της Ίνγκριντ Λούνα, που περιλαμβάνει τραγούδι, χορό και υποκριτική. Όπως είχε αναφέρει, η Λόπεζ διαχειρίστηκε τη δυσκολία του ρόλου με επαγγελματισμό. Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αναγνωρίσει δημόσια τη συμβολή του πρώην συζύγου της στην υλοποίηση της ταινίας, σημειώνοντας ότι χωρίς τη στήριξή του το πρότζεκτ δεν θα είχε προχωρήσει. Σε δηλώσεις της, είχε επισημάνει ότι η συμμετοχή της στο φιλμ τη βοήθησε να διαχειριστεί μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική της ζωή, περιγράφοντας την τέχνη και τον κινηματογράφο ως μέσο διαφυγής και στήριξης.
Ο Άφλεκ και η Γκάρνερ παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν το 2015, διατηρώντας από τότε μια στενή σχέση σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Μετά το διαζύγιο, ο Άφλεκ επανασυνδέθηκε το 2021 με την Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί το 2002, και οι δύο καλλιτέχνες παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα Έμμε και Μαξ από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι.
Τον Μάιο του 2024 κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι το ζευγάρι ζούσε χωριστά, ενώ στις 20 Αυγούστου 2024 η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Παρά τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή, η τραγουδίστρια φέρεται να διατηρεί επαφή με τα παιδιά του Άφλεκ, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε φωτογραφηθεί σε έξοδο για φαγητό και αγορές με τον Σάμιουελ, χωρίς την παρουσία άλλων μελών της οικογένειας.
Φωτογραφίες: X17online.com / X17 / Profimedia
