Η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 80ά της γενέθλια στο Λας Βέγκας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Μητέρα Γενέθλια Λας Βέγκας

Η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 80ά της γενέθλια στο Λας Βέγκας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τη βραδιά

Η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 80ά της γενέθλια στο Λας Βέγκας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα πάρτι στο Λας Βέγκας γιόρτασε η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ τα 80ά της γενέθλια, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.

Από το πλευρό της δεν έλειπε η κόρη της, η οποία μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά στα social media. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισαν η τριώροφη γαλάζια τούρτα με τον αριθμό 80 πάνω σε αυτή και ο χορός της μητέρας της. Μέσα από τη δημοσίευσή της, η διάσημη τραγουδίστρια δήλωσε επίσης ευλογημένη που είναι κόρη της, αφού όσα έχει καταφέρει, όπως τόνισε, τα οφείλει στις θυσίες της.

Στέλνοντας και δημόσια της ευχές της στη μητέρα της, η Λόπεζ έγραψε στο Instagram: «Χρόνια πολλά, μαμά. 80 χρόνια και παραμένεις νέα. Είσαι η καρδιά της οικογένειάς μας, η σπουδαιότερη δασκάλα μου και το διαχρονικό μου παράδειγμα δύναμης, χάρης και άνευ όρων αγάπης. Ό,τι είμαι σήμερα το οφείλω σε εσένα — στις θυσίες σου, στην πίστη σου, στο χιούμορ σου και στον τρόπο που αγαπάς τόσο βαθιά».

Η διάσημη τραγουδίστρια ευχαρίστησε επίσης τη μητέρα της για την πίστη που έδειχνε πάντα στις ικανότητές της. «Σε ευχαριστώ που πάντα πίστευες σε μένα, που με στήριζες και μου θύμιζες ποια είμαι. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που είμαι κόρη σου και σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Στην υγειά των 80 χρόνων ομορφιάς, αντοχής και αγάπης, και σε πάρα πολλές ακόμη στιγμές μαζί. Με γέμισε χαρά που καταφέραμε όλοι να το γιορτάσουμε μαζί και μάλιστα στο αγαπημένο σου μέρος στον κόσμο. Βέγκας! Χρόνια πολλά, μαμά!», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτησή της

View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης