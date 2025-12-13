Η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 80ά της γενέθλια στο Λας Βέγκας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τη βραδιά
Με ένα πάρτι στο Λας Βέγκας γιόρτασε η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ τα 80ά της γενέθλια, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.
Από το πλευρό της δεν έλειπε η κόρη της, η οποία μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά στα social media. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισαν η τριώροφη γαλάζια τούρτα με τον αριθμό 80 πάνω σε αυτή και ο χορός της μητέρας της. Μέσα από τη δημοσίευσή της, η διάσημη τραγουδίστρια δήλωσε επίσης ευλογημένη που είναι κόρη της, αφού όσα έχει καταφέρει, όπως τόνισε, τα οφείλει στις θυσίες της.
Στέλνοντας και δημόσια της ευχές της στη μητέρα της, η Λόπεζ έγραψε στο Instagram: «Χρόνια πολλά, μαμά. 80 χρόνια και παραμένεις νέα. Είσαι η καρδιά της οικογένειάς μας, η σπουδαιότερη δασκάλα μου και το διαχρονικό μου παράδειγμα δύναμης, χάρης και άνευ όρων αγάπης. Ό,τι είμαι σήμερα το οφείλω σε εσένα — στις θυσίες σου, στην πίστη σου, στο χιούμορ σου και στον τρόπο που αγαπάς τόσο βαθιά».
Η διάσημη τραγουδίστρια ευχαρίστησε επίσης τη μητέρα της για την πίστη που έδειχνε πάντα στις ικανότητές της. «Σε ευχαριστώ που πάντα πίστευες σε μένα, που με στήριζες και μου θύμιζες ποια είμαι. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που είμαι κόρη σου και σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Στην υγειά των 80 χρόνων ομορφιάς, αντοχής και αγάπης, και σε πάρα πολλές ακόμη στιγμές μαζί. Με γέμισε χαρά που καταφέραμε όλοι να το γιορτάσουμε μαζί και μάλιστα στο αγαπημένο σου μέρος στον κόσμο. Βέγκας! Χρόνια πολλά, μαμά!», πρόσθεσε.
