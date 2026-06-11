Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σήμερα 11/6 στα μαθήματα ειδικότητας
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Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σήμερα 11/6 στα μαθήματα ειδικότητας

Η ομάδα των έμπειρων καθηγητών από τα φροντιστήρια «Διακρότημα» αναλύει με λεπτομέρεια τα θέματα και τις απαντήσεις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σήμερα 11/6 στα μαθήματα ειδικότητας
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας που εξετάστηκαν σήμερα Πέμπτη 11/06 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα Επαγγελματικά Λύκεια.

-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές», εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις», εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ», εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ναυτικές Μηχανές», εδώ

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