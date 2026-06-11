Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σήμερα 11/6 στα μαθήματα ειδικότητας

Η ομάδα των έμπειρων καθηγητών από τα φροντιστήρια «Διακρότημα» αναλύει με λεπτομέρεια τα θέματα και τις απαντήσεις - Οι πρώτες εκτιμήσεις