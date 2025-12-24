Η Κέιτ Χάντσον επιβεβαίωσε ότι απέρριψε τον ρόλο της Μέρι Τζέιν στην πρώτη ταινία Spider-Man
Η Κέιτ Χάντσον επιβεβαίωσε ότι απέρριψε τον ρόλο της Μέρι Τζέιν στην πρώτη ταινία Spider-Man

Στο φιλμ του 2002 πρωταγωνίστησε τελικά η Κίρστεν Ντανστ στο πλευρό του Τόμπι Μαγκουάιρ

Η Κέιτ Χάντσον επιβεβαίωσε ότι απέρριψε τον ρόλο της Μέρι Τζέιν στην ταινία «Spider-Man» του 2002 με αποτέλεσμα αυτός να καταλήξει στην Κίρστεν Ντανστ.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Watch What Happens Live With Andy Cohen», η 46χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε αν αληθεύει ότι αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία στο πλευρό του Τόμπι Μαγκουάιρ.

Η Χάντσον το επιβεβαίωσε, αναφέροντας: «Ξέρεις, είναι τόσο αστείο. Όταν οι άνθρωποι λένε τέτοια πράγματα, δεν είναι ωραίο να μιλάς γι’ αυτό, γιατί οι άνθρωποι που είναι στην ταινία είναι οι σωστοί άνθρωποι και οι συνθήκες στη ζωή σου εξελίσσονται όπως εξελίσσονται. Αλλά ναι, το έκανα».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι τώρα πια δεν θα της φαινόταν κακή η ιδέα να είχε δεχτεί την πρόταση. «Και τώρα που το σκέφτομαι, είναι από αυτά τα πράγματα που λέω: “Ξέρεις, θα ήταν ωραίο να είμαι στην ταινία Spider-Man”», τόνισε.

Όπως σημείωσε ο Άντι Κόεν, ο ρόλος τελικά εμφανίστηκε σε περισσότερες από μία ταινίες «Spider-Man», καθώς η Ντανστ πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Τόμπι Μαγκουάιρ ως τη γυναίκα που είχε ερωτευτεί ο Πίτερ Πάρκερ, στα φιλμ «Spider-Man» (2002), «Spider-Man 2» (2004) και «Spider-Man 3» (2007) που έφεραν την υπογραφή του Σαμ Ράιμι .

Η απόφασή της, όπως είπε, σχετιζόταν με το ότι ήθελε να εμφανιστεί σε μια διαφορετική ταινία: το «Four Feathers», στο πλευρό του Χιθ Λέτζερ. «Αλλά ταυτόχρονα, έκανα μια ταινία που λέγεται “Four Feathers”», εξήγησε  η Χάντσον. «Γνώρισα τον Χιθ Λέτζερ, που έγινε ένας πολύ καλός φίλος, και έζησα μια εμπειρία που δεν θα είχα ποτέ αλλιώς. Οπότε, ένα μέρος μου λέει: “Η ζωή γίνεται ακριβώς όπως πρέπει”, και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Αλλά το κοιτάζω κι αυτό και λέω: “Αχ, θα ήταν διασκεδαστικό να ήμουν εγώ εκείνη”», είπε κλείνοντας.
