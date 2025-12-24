Ο Γιώργος Καπουτζίδης απαντά για το παράπονο του Δημήτρη Πετρόπουλου: Είναι απολύτως δικαιολογημένο, δεν μπορούσε να το ζήσει μαζί μας
Ο Γιώργος Καπουτζίδης απαντά για το παράπονο του Δημήτρη Πετρόπουλου: Είναι απολύτως δικαιολογημένο, δεν μπορούσε να το ζήσει μαζί μας
Έκανε σκηνές μόνο με τον Γεράσιμο Μιχελή, ανέφερε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Για το παράπονο του Δημήτρη Πετρόπουλου πως όλα αυτά τα χρόνια δεν τον είχαν καλέσει σε καμία συγκέντρωση οι ηθοποιοί του Παρά Πέντε απάντησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, τονίζοντας πως είναι δικαιολογημένο.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος της σειράς βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στο Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου, και εξήγησε για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε για τον Δημήτρη Πετρόπουλο: «Θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη Πετρόπουλο, που είναι ένας συγκλονιστικός κακός σε αυτή τη σειρά και υπέροχος ηθοποιός. Το παράπονο που έβγαζε αυτά τα χρόνια είναι απολύτως δικαιολογημένο, γιατί έκανε σκηνές μόνο με τον Γεράσιμο, είναι ο μόνος που αυτό το κοινό βίωμα δεν μπορούσε να το ζήσει μαζί μας. Ήταν σε μια άλλη συνθήκη, οπότε είναι δικαιολογημένο αυτό το παράπονο».
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είχε εκφράσει το παράπονο αυτό σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Breakfast at Star, λέγοντας: «Για να κάνεις reunion, πρέπει να έχεις union. Εγώ δεν ήμουν μέλος της ομάδας, ήμουν το αντίπαλο δέος. Όπου πήγαιναν, όπου έδιναν συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, δεν συμπεριλαμβανόμουν εγώ. Δεν με ενημέρωναν και έβλεπα το αποτέλεσμα στα έντυπα. Μπορεί να με έβλεπαν σαν τον πραγματικό κακό και στα αλήθεια. Δεν με στενοχώρησε, αλλά το έβρισκα λίγο παράξενο. Δεν είπαμε ποτέ μια κουβέντα, λέγαμε μια καλημέρα σαν να είμαστε άγνωστοι».
