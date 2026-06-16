Τάσος Ιορδανίδης: Η κόρη μου διάβασε ότι με τη Θάλεια πουλάμε φούμαρα και είμαστε στα χωρίσματα, σκίστηκε η ψυχή μου
Τάσος Ιορδανίδης: Η κόρη μου διάβασε ότι με τη Θάλεια πουλάμε φούμαρα και είμαστε στα χωρίσματα, σκίστηκε η ψυχή μου
«Κάτσε ρε φίλε δηλαδή να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί;» σχολίασε ο ηθοποιός
Στη στιγμή που η κόρη του ήρθε αντιμέτωπη με αρνητικά σχόλια για τη σχέση του με τη Θάλεια Ματίκα και στο πώς αυτό τον επηρέασε συναισθηματικά, αναφέρθηκε ο Τάσος Ιορδανίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σκίστηκε η ψυχή» του.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη δημόσια έκθεση, τα social media και το πώς τα κακεντρεχή σχόλια μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά των ανθρώπων που βρίσκονται στο προσκήνιο.
Ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν η κόρη του ήρθε σε επαφή με σχόλια που αφορούσαν στον ίδιο και τη σύζυγό του έπειτα από συνέντευξη που είχαν δώσει στον Φάνη Λαμπρόπουλο. Πιο αναλυτικά, εξήγησε ότι αν και είχαν δηλώσει πως είναι καλά μαζί, κάποιος είχε γράψει ότι το ζευγάρι προσποιούνταν και ότι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός είπε: «Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε, γ@μω το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά. Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασε, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη δημόσια έκθεση, τα social media και το πώς τα κακεντρεχή σχόλια μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά των ανθρώπων που βρίσκονται στο προσκήνιο.
Ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν η κόρη του ήρθε σε επαφή με σχόλια που αφορούσαν στον ίδιο και τη σύζυγό του έπειτα από συνέντευξη που είχαν δώσει στον Φάνη Λαμπρόπουλο. Πιο αναλυτικά, εξήγησε ότι αν και είχαν δηλώσει πως είναι καλά μαζί, κάποιος είχε γράψει ότι το ζευγάρι προσποιούνταν και ότι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός είπε: «Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε, γ@μω το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά. Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασε, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα».
Δείτε το βίντεο
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