«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να δέσει το σχοινί»: Οργή στη Βραζιλία για τις δικαιολογίες μετά τον θάνατο της 21χρονης σε ελεύθερη πτώση
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία ελεύθερη πτώση Γέφυρα

«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να δέσει το σχοινί»: Οργή στη Βραζιλία για τις δικαιολογίες μετά τον θάνατο της 21χρονης σε ελεύθερη πτώση

Οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας κρατούν κοινή γραμμή απέναντι στις Αρχές - Η 21χρονη ανέπνεε και είχε ακόμη σφυγμό μετά την πτώση της στο κενό από ύψος 40 μέτρων

«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να δέσει το σχοινί»: Οργή στη Βραζιλία για τις δικαιολογίες μετά τον θάνατο της 21χρονης σε ελεύθερη πτώση
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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την τραγωδία που συγκλόνισε τη Βραζιλία, με θύμα την 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης από γέφυρα στην πόλη Λιμέιρα στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ σοκ προκαλούν οι καταθέσεις τους, καθώς φέρονται να δήλωσαν πως δεν μπορούν να θυμηθούν ποιος ήταν υπεύθυνος για τη σύνδεση του σχοινιού ασφαλείας πριν από το μοιραίο άλμα από τα 40 μέτρα.

«Δεν θυμάμαι ποιος είχε την ευθύνη»

Ένας από τους κατηγορούμενους υποστήριξε ότι οι έλεγχοι του εξοπλισμού πραγματοποιούνταν «από κοινού» από τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος είχε την τελική ευθύνη για τον έλεγχο ασφαλείας της 21χρονης, φέρεται να απάντησε ότι «δεν θυμάται».

Παρόμοια απάντηση έδωσε και δεύτερος εργαζόμενος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθος κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του άλματος.

Βίντεο από την μοιραία πτώση:

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψή τους λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας.

 Ερωτήματα για τη νομιμότητα της δραστηριότητας

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλούν οι καταγγελίες ότι η εταιρεία που διοργάνωνε τα άλματα ενδέχεται να μην διέθετε τις απαραίτητες άδειες για τη δραστηριότητά της στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος όσο και τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.

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«Ήταν ακόμη ζωντανή»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία νοσηλεύτριας που βρέθηκε στο σημείο μετά την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Όπως αποκάλυψε, η 21χρονη «ήταν ακόμη ζωντανή όταν της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έχοντας ασθενή σφυγμό και αναπνοή». Η ίδια ανέφερε ότι προσπάθησε να της δώσει κουράγιο μιλώντας της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, η τραγωδία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στη Βραζιλία για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τις ευθύνες όσων αναλαμβάνουν τη διοργάνωσή τους.
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