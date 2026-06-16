Ανησυχία για τα βίντεο του Τζέιμς Φράνκο στο TikTok: «Είδα εξωγήινο στο γκαράζ μου, κάποιος με παρακολουθεί, δεν είμαι τρελός»

Το αποκορύφωμα ήρθε με τα δύο τελευταία βίντεο που αναρτήθηκαν την Δευτέρα. Στο πρώτο ο Φράνκο περιγράφει ότι είδε στο γκαράζ του μια ανθρώπινη μορφή, με χέρια και μάτια που του μίλησε σε μια ακατανόητη γλώσσα. «Είδα κάτι μη ανθρώπινο στο γκαράζ μου» γράφει στη λεζάντα του βίντεο.Στο τελευταίο, δε, βίντεο το λέει: «Πιστεύω ότι είναι εξωγήινος. Δεν το κάνω για διαφήμιση. Το κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν έχω όπλο. Το όπλο είναι η κάμερά μου, θα το αποκαλύψω. Αυτό είναι. Δεν είμαι τρελός»