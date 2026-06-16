Ανησυχία για τα βίντεο του Τζέιμς Φράνκο στο TikTok: «Είδα εξωγήινο στο γκαράζ μου, κάποιος με παρακολουθεί, δεν είμαι τρελός»
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Τζέιμς Φράνκο TikTok Εξωγήινοι

Ανησυχία για τα βίντεο του Τζέιμς Φράνκο στο TikTok: «Είδα εξωγήινο στο γκαράζ μου, κάποιος με παρακολουθεί, δεν είμαι τρελός»

Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι κινδυνεύει με απαγωγή και κάνει τα βίντεο «για να ξέρετε τι έχει συμβεί»

Ανησυχία για τα βίντεο του Τζέιμς Φράνκο στο TikTok: «Είδα εξωγήινο στο γκαράζ μου, κάποιος με παρακολουθεί, δεν είμαι τρελός»
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Προβληματισμό αλλά και αγωνία για την πνευματική και ψυχική κατάσταση του Τζέιμς Φράνκο προκαλούν τα βίντεο που ανήρτησε τις τελευταίες ημέρες στο TikTok καθώς έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει ότι είδε εξωγήινο στο γκαράζ του σπιτιού του αλλά και να ισχυρίζεται ότι κάποιος τον παρακολουθεί για να τον απαγάγει.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Ιουνίου όταν και άνοιξε τον λογαριασμό του στο TikTok. «Γειά σας είμαι ο Τζέιμς Φράνκο. Ο πραγματικός Τζέιμς Φράνκο. Είμαι εδώ στο σπίτι μου. Δεν διαφημίζω κάτι. Έφτιαξα τον λογαριασμό αυτό γιατί συμβαίνει κάτι σοβαρό. Οκ, δείτε εδώ, είναι πραγματικό. Είμαι πραγματικός. Είμαι εγώ, όχι ΑΙ, όχι κάτι άλλο. Συμβαίνει κάτι σοβαρό, γι' αυτό επικοινωνώ μαζί σας, οκ; Καταλαβαίνω, μπορεί να φαίνεται τρελό και να αναρωτιέστε πού είναι η παγίδα; Όχι, αυτό είναι πραγματικό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα. Θέλω να με κάνετε follow και θα σας πω ορισμένα τρελά πράγματα. Θα σας δείξω»

@jamesfranco2319

I can’t say to much right now. But stick around and I promise it will all make sense.

♬ original sound - James Franco


Στο επόμενο βίντεο ο ηθοποιός που εξαφανίστηκε από το Χόλιγουντ μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση ηθοποιών στη σχολή του το 2018, αναρωτιέται «ακούει κανείς;;;»

@jamesfranco2319

Is nobody listening??????

♬ Clair de lune/Debussy - もつ


«Νομίζω ότι κάποιος με παρακολουθεί. Είναι σοβαρό αυτό. Δεν ξέρω αν με ακούνε, αν με βλέπουν. Θέλω να σας δείξω αλλά δεν ξέρω ποιος με ακολουθεί. Ξέρουν ότι είμαι εγώ, με κάνουν follow και αν εξαφανιστώ να ξέρετε τι έχει συμβεί» συνέχισε στο επόμενο βίντεο περπατώντας στο σαλόνι του σπιτιού του.

Κλείσιμο
@jamesfranco2319

I think I’m being watched.

♬ original sound - James Franco


«Δεν τα φαντάζομαι. Δεν ξέρω πού αλλού να πάω. Πρέπει να το αποκαλύψω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει σε μένα. Αν μου συμβεί κάτι, να γνωρίζετε τι έχει γίνει» επέμεινε σε νέο ακατανόητο βίντεο.

@jamesfranco2319

The next video I’m telling you what I saw. I promise!

♬ original sound - James Franco


Το αποκορύφωμα ήρθε με τα δύο τελευταία βίντεο που αναρτήθηκαν την Δευτέρα. Στο πρώτο ο Φράνκο περιγράφει ότι είδε στο γκαράζ του μια ανθρώπινη μορφή, με χέρια και μάτια που του μίλησε σε μια ακατανόητη γλώσσα. «Είδα κάτι μη ανθρώπινο στο γκαράζ μου» γράφει στη λεζάντα του βίντεο.

@jamesfranco2319

I saw something NOT HUMAN in my garage.

♬ original sound - James Franco

Στο τελευταίο, δε, βίντεο το λέει: «Πιστεύω ότι είναι εξωγήινος. Δεν το κάνω για διαφήμιση. Το κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν έχω όπλο. Το όπλο είναι η κάμερά μου, θα το αποκαλύψω. Αυτό είναι. Δεν είμαι τρελός»

@jamesfranco2319

It’s an ALIEN!!!!

♬ original sound - James Franco
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