Ζέστη, απογευματινές μπόρες και μελτέμια έως 8 μποφόρ: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες
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Ζέστη, απογευματινές μπόρες και μελτέμια έως 8 μποφόρ: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες

Αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στην Αττική, πιθανότητα για τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη

Ζέστη, απογευματινές μπόρες και μελτέμια έως 8 μποφόρ: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες
Η εβδομάδα θα συνεχιστεί με περισσότερη ζέστη, στη συνέχεια η αστάθεια θα ενταθεί, ενώ προς το τέλος της θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια  σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά, οι οποίες στα βόρεια θα πυκνώσουν και θα δώσουν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
☀️Η εβδομάδα θα συνεχιστεί με περισσότερη ζέστη, στη συνέχεια η αστάθεια θα ενταθεί, ενώ προς το τέλ

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 30 με 31 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα νότια πελάγη.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στον Σαρωνικό όσο και στον νότιο Ευβοϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές. Στον Θερμαϊκό θα επικρατήσει σχεδόν άπνοια, ενώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.

Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη και την Πέμπτη η μεσημεριανή αστάθεια θα επιστρέψει στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Παράλληλα, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Κλείσιμο
Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τα μελτέμια, ωστόσο, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

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