Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφισε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια: Με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφισε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια: Με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε
Το πρώην μοντέλο έκανε μία ανάρτηση με τη σύντροφό του
Μία φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε πακεταρισμένα πράγματα δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι τον «πέθανε στη μετακόμιση».
Για ένα χρονικό διάστημα το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια κρατούσαν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, τελευταία ωστόσο μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε ένα Instagram story, κάνοντας γνωστό ότι την προηγούμενη ημέρα έκαναν μετακόμιση με τη Ρία Ελληνίδου.
Πιο αναλυτικά, το πρώην μοντέλο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο η σύντροφός του φαινόταν να κάθεται στο πάτωμα, ενώ στον χώρο υπήρχε μία βαλίτσα, ρούχα, παπούτσια και τσάντες με αξεσουάρ. «Εχθές με πέθανε στη μετακόμιση», έγραψε πάνω στην εικόνα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Δείτε την ανάρτησή του
Για ένα χρονικό διάστημα το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια κρατούσαν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, τελευταία ωστόσο μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε ένα Instagram story, κάνοντας γνωστό ότι την προηγούμενη ημέρα έκαναν μετακόμιση με τη Ρία Ελληνίδου.
Πιο αναλυτικά, το πρώην μοντέλο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο η σύντροφός του φαινόταν να κάθεται στο πάτωμα, ενώ στον χώρο υπήρχε μία βαλίτσα, ρούχα, παπούτσια και τσάντες με αξεσουάρ. «Εχθές με πέθανε στη μετακόμιση», έγραψε πάνω στην εικόνα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Δείτε την ανάρτησή του
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