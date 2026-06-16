Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφισε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια: Με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου Σπίτι μετακόμιση

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφισε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια: Με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε

Το πρώην μοντέλο έκανε μία ανάρτηση με τη σύντροφό του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφισε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια: Με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε πακεταρισμένα πράγματα δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι τον «πέθανε στη μετακόμιση».

Για ένα χρονικό διάστημα το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια κρατούσαν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, τελευταία ωστόσο μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε ένα Instagram story, κάνοντας γνωστό ότι την προηγούμενη ημέρα έκαναν μετακόμιση με τη Ρία Ελληνίδου.

Πιο αναλυτικά, το πρώην μοντέλο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο η σύντροφός του φαινόταν να κάθεται στο πάτωμα, ενώ στον χώρο υπήρχε μία βαλίτσα, ρούχα, παπούτσια και τσάντες με αξεσουάρ. «Εχθές με πέθανε στη μετακόμιση», έγραψε πάνω στην εικόνα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δείτε την ανάρτησή του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογράφισε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα, τσάντες και παπούτσια: Με πέθανε στη μετακόμιση, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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