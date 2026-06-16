Επεκτείνεται το δίκτυο ψηφιακών ελέγχων: Γάμοι, βαπτίσεις και συνεργεία αυτοκινήτων πληρώνουν.... τον «λογαριασμό» της ΔΕΘ

Το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται σε κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και εταιρείες catering, με την κυβέρνηση να αναζητά νέα έσοδα για φοροελαφρύνσεις και παροχές