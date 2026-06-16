Σίριαλ με δυνατό καστ για όλα τα τηλεοπτικά «γούστα» την επόμενη σεζόν

Δραματικές σειρές, κωμωδίες, οικογενειακές κομεντί, ιστορικές και θρησκευτικές βιογραφίες έρχονται το Σεπτέμβριο να ενισχύσουν την βραδινή ζώνη του προγράμματος, την ώρα που η ημερήσια δοκιμάζεται από πρωτοφανείς αλλαγές και περικοπές. Τα σίριαλ αποδεικνύονται για μία ακόμη χρονιά ως το ασφαλές “μαξιλάρι” των καναλιών που πλέον στρέφουν το βλέμμα σε συγκεκριμένες τυπολογίες που όχι μόνο θα κατακτήσουν τηλεθέαση αλά θα κοστίσουν και λιγότερο καθώς η επιδότηση του ΕΚΚΟΜΕΔ συνεχίζεται ακάθεκτη.Εκπληξη, η επιστροφή του ΣΚΑΪ στο κλαμπ των σίριαλ, και μάλιστα με δύο παραγωγές. Οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί στις προτιμήσεις τους, με την κωμωδία να έχει μετά από χρόνια ένα προβάδισμα, ενώ τα ιστορικά δράματα υποχωρούν εντυπωσιακά. Αναμενόμενο η υπερπροσφορά να “κούρασε” το κοινό που έστρεψε το βλέμμα σε κωμικές σειρές.Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, καθώς βάσει του νέου πλαισίου του ΕΚΚΟΜΕΔ οι παραγωγές παραδίδονται ολοκληρωμένες πολύ νωρίτερα προκειμένου να πάρουν έγκριση.Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου στο Φάληρο έγινε με δόξα και τιμή και ανακοινώθηκε πολύ νωρίς. Ο ΣΚΑΪ αλλάζει ρότα στην ψυχαγωγία και επιχειρεί με δύο σειρές να επιστρέψει στο πεδίο μάχης. Ηδη με τέσσερα teaser έχει ανακοινωθεί η δραματική-αστυνομική σειρά «Μπλε ώρες», των Αντρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου.Η Βάνα Δημητρίου υπογράφει το σενάριο, ο Αντρέας Γεωργίου αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και ο Κούλλης Νικολάου την παραγωγή, ενώ το καστ είναι εντυπωσιακό με ονόματα όπως η Βάνα Μπάρμπα, η Βάσια Παναγοπούλου, η Ελένη Βαΐτσου, η Πέμη Ζούνη, ο Γιώργος Παρτσαλάκης, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Αντώνης Φραγκάκης, ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Η σειρά κινείται σε σκοτεινό, δραματικό και αστυνομικό ύφος, επιχειρώντας να συνδυάσει έντονη αφήγηση με κινηματογραφική ατμόσφαιρα.Η δεύτερη σειρά είναι καθημερινή και θα προβάλλεται ως lead in στο δελτίο ειδήσεων. Ο τίτλος της είναι «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και ο πρωταγωνιστής, έχει ήδη γίνει γνωστό, πως θα είναι στο καστ είναι ο Στέφανος Μιχαήλ.Ηταν η χρονιά του και μάλιστα στην ζώνη των 9 εμφανίστηκε αήττητος κάνοντας την επιλογή να προβάλλει τις δύο πιο επιτυχημένες σειρές της σεζόν. Τον νέο κύκλο από το «Σόι σου» και την νέα οικογενειακή κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Αμφότερα έχουν πάρει το πράσινο φως για τη επόμενη σεζόν και θα ακολουθήσει και μία ακόμη κωμωδία την οποία υπογράφει ο σεναριογράφος Πάνος Αμαραντίδης και θα πρωταγωνιστήσει εκτός απροόπτου ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από χρόνια αποχής.

ΑΝΤ1

MEGA

Στο πρόγραμμα του σταθμού εντάσσεται και μία μίνι σειρά 12 επεισοδίων, τα «Κενά Μνήμης» με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος θα μεταμορφωθεί σε έναν 72χρονο συνταξιούχο υπάλληλο δικαστηρίου στα πρώτα στάδια της άνοιας. Πρόκειται για μία σκοτεινή ιστορία εκδίκησης και δικαιοσύνης. Ο ALPHA έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς «Για Σένα». Πρόκειται για το τουρκικό δραματικό «Güller ve Günahlar», παραγωγής NGM.Δεν διατηρεί τίποτα από τις προηγούμενες σεζόν και επενδύει σε νέες παραγωγές το κανάλι του Αμαρουσίου, το οποίο ήδη βγάζει κάποια teaser στον αέρα και μάλιστα με δυνατά ονόματα. Από τις σημαντικότερες παραγωγές, το «Ντέρτι» το οποίο μετά από δύο σεζόν αναμονής είναι έτοιμο να μπει στη αρένα. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο που ο σταθμός περιγράφει την σειρά στις επίσημες ανακοινώσεις του, με ιδιαίτερη αναφορά στους δύο δημιουργούς του που έχουν γράψει ιστορία στην μυθοπλασία. Ντέρτι (το): ουσιαστικό|| ο μεγάλος καημός, η βαθιά στενοχώρια, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, το βάσανο της καρδιάς.Αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται ο πυρήνας της νέας ιστορίας, που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι… Δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν.Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις. Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα. Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει. Και η ιστορία ξεκινά.Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή”. Στους βασικούς ρόλους θα δούμε την Ευγενία Ξυγκόρου, τον Νικόλα Χαλκιαδάκη, την Κλέλια Ρένεση, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Τάσο Νούσια, τον Φάνη Μουρατίδη, τον Αλέξανδρο Σκουρλέτη, τη Γρηγορία Μεθενίτη και τον Κώστα Κορωναίο.Τέλος, το «Κρίνο και Αγκάθι», μια σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Η σειρά προορίζεται για καθημερινή προβολή στην prime time του ΑΝΤ1, ενώ στο καστ έχει κλειδώσει ο Γιάννης Τσορτέκης, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο. Στον ΑΝΤ1 ετοιμάζονται και οι «Σπιλιάδες»,μια σειρά που ξεκινά από μια ζωή φαινομενικά τακτοποιημένη και τη γκρεμίζει μέσα σε μία νύχτα.Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη είναι μία από τις φιλόδοξες παραγωγές του σταθμού με την ιστορία να τοποθετείται στην Κρήτη με δύο φίλους, τον Σήφη και τον Μανούσο, οι οποίοι έχουν δώσει άρρηκτο όρκο φιλίας, να παραμείνουν δεμένοι σαν σταυραδέρφια μέχρι το τέλος.Ωστόσο, η εμφάνιση ενός δυνατού έρωτα έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες και να μετατρέψει τη σχέση τους σε μια βαθιά και επώδυνη σύγκρουση. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Αντώνης Μυριαγκός, ενώ το καστ συμπληρώνουν ο Μιχάλης Αεράκης, η Ελένη Γερασιμίδου, η Μαρίνα Ψάλτη, ο Αιμιλιανός Σταματάκης και ο Νίκος Βερλέκης, δημιουργώντας ένα ισχυρό υποκριτικό σύνολο.Μετά την επιτυχία της σειράς «Αγιος Παΐσιος» έρχεται ο «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα, η νέα θρησκευτική και βιογραφική παραγωγή με δύο ηθοποιούς να ενσαρκώνουν τον Αγιο. Ο Τάσος Λέκκας και ο Άρης Σερβετάλης και το καστ συμπληρώνουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Στέφανος Κυριακίδης και Νίκος Γκέλιας.Μία ακόμη δραματική σειρά, η «Σύγκρουση», σε σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, εστιάζει σε μια υπόθεση που μπλέκει δικαστική μάχη, ηθικά διλήμματα και προσωπικές συγκρούσεις ανάμεσα στους βασικούς ήρωες. Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος και άλλοι.Στον χώρο της κωμωδίας, το Mega επενδύει στη σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη» του Λάκη Λαζόπουλου, η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει με χιούμορ, αλλά και κοινωνική ματιά, την επιστροφή μιας οικογένειας της Ομογένειας από τη Νέα Υόρκη στη Λέσβο. Η σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, της αμερικανικής εμπειρίας και της ελληνικής πραγματικότητας, δημιουργεί ένα πεδίο συνεχών παρεξηγήσεων και κωμικών καταστάσεων, με τον δημιουργό σε κεντρικό ρόλο αφήγησης.Μεγάλο στοίχημα για την επόμενη χρονιά το «Κάμπινγκ», σε σενάριο Έλενας Σολωμού - Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα κάμπινγκ, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, ενώ οι πρωταγωνιστές, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου σε βασικούς ρόλους, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις. Το καστ συμπληρώνεται από τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, την Μπέσσυ Μάλφα.