Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στην Οστράβα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στην Οστράβα
Ο Έλληνας επικοντιστής θα συμμετάσχει στο Golden Spike, στον πέμπτο του αγώνα για φέτος
Εκτός από τη δράση στο Μουντιάλ, οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζουν για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι έτοιμος να δώσει τον πέμπτο του αγώνα στην Οστράβα για το μίτινγκ Golden Spike και επιθυμεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο Εμμανουήλ Καραλής ταξιδεύει στην Οστράβα για το επόμενο μίτινγκ στίβου. Ο Έλληνας επικοντιστής θα συμμετάσχει στο Golden Spike, στον πέμπτο του αγώνα για φέτος. Μάλιστα, το Golden Spike είναι ένα μίτινγκ στίβου που έγινε πασίγνωστο λόγω του ότι το επέλεγε σχεδόν κάθε χρόνο για να τρέξει στην Ευρώπη ο Γιουσέιν Μπολτ. Ο Καραλής στην πόλη της Τσεχίας θέλει να βελτιώσει το άλμα του και να περάσει ξανά τα έξι μέτρα, όπως έκανε πρόσφατα σε Λεμεσό και Τουρκία.
Πού θα δείτε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή σήμερα: 19.00: World Athletics Continental Tour Gold 2026 - Στίβος - Cosmote Sport 5
Ο Εμμανουήλ Καραλής ταξιδεύει στην Οστράβα για το επόμενο μίτινγκ στίβου. Ο Έλληνας επικοντιστής θα συμμετάσχει στο Golden Spike, στον πέμπτο του αγώνα για φέτος. Μάλιστα, το Golden Spike είναι ένα μίτινγκ στίβου που έγινε πασίγνωστο λόγω του ότι το επέλεγε σχεδόν κάθε χρόνο για να τρέξει στην Ευρώπη ο Γιουσέιν Μπολτ. Ο Καραλής στην πόλη της Τσεχίας θέλει να βελτιώσει το άλμα του και να περάσει ξανά τα έξι μέτρα, όπως έκανε πρόσφατα σε Λεμεσό και Τουρκία.
Πού θα δείτε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή σήμερα: 19.00: World Athletics Continental Tour Gold 2026 - Στίβος - Cosmote Sport 5
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