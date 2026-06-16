Μαρινάκης: Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους έως 25 ετών

«Την άλλη φορά μιλούσε για τετραήμερη εργασία», ανέφερε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





Μιλώντας στο Open, ο κ. Μαρινάκης χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση για να περιγράψει, όπως είπε, τη στάση των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης.



«Αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, οι δύο ανταγωνιστές της αξιωματικής αντιπολίτευσης







«Η αντιπολίτευση μιλάει για το πού θα δοθούν λεφτά και πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μεγαλώσει η πίτα κι άλλο και να μπορούν να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα», σημείωσε.



Όπως είπε, κανείς δεν διαφωνεί με μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες, ωστόσο η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι.



«Κανένας δεν είναι αντίθετος με οτιδήποτε βοηθάει τον κόσμο. Όλοι θέλουμε να μειωθούν κι άλλοι φόροι, όλοι θέλουμε να δοθούν ακόμη περισσότερα. Η διαφορά ημών με τα άλλα κόμματα είναι ότι εμείς περιγράφουμε και εφαρμόζουμε πολιτική που μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα στο κράτος και στο τέλος της ημέρας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μέτρα που βοηθούν την κοινωνία», τόνισε.







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Συνεχίζοντας την επίθεσή του προς την αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν έτυχαν θετικής αντιμετώπισης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν ανακοινώθηκαν.



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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε παράλληλα κριτική στο



«Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έρχεται να κυβερνήσει τον τόπο. Την άλλη φορά μιλούσε για τετραήμερη εργασία. Αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, όταν ακόμη δεν είχαν μπει φίλτρα. Μετά κατάλαβαν και το μάζεψαν. Έναν μήνα μετά ήρθε το δεύτερο πυροτέχνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να καταθέτει προτάσεις πολιτικής, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ουσία της διαφοράς βρίσκεται στη σειρά με την οποία εφαρμόζονται τα μέτρα.



Σφοδρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικεντρώνονται στις παροχές χωρίς να εξηγούν πώς θα δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για τη χρηματοδότησή τους.Μιλώντας στο Open, ο κ. Μαρινάκης χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση για να περιγράψει, όπως είπε, τη στάση των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης.«Αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, οι δύο ανταγωνιστές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις , μου θυμίζει αυτούς που συζητάνε για μια άλλη οικογένεια, για το πού θα πάει διακοπές, για το τι σπίτι θα αγοράσει, χωρίς να τους έχει πει κανείς αν μπορούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα για όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο πού θα κατευθυνθούν οι πόροι, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα παραχθεί νέος πλούτος.«Η αντιπολίτευση μιλάει για το πού θα δοθούν λεφτά και πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μεγαλώσει η πίτα κι άλλο και να μπορούν να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα», σημείωσε.Όπως είπε, κανείς δεν διαφωνεί με μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες, ωστόσο η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι.«Κανένας δεν είναι αντίθετος με οτιδήποτε βοηθάει τον κόσμο. Όλοι θέλουμε να μειωθούν κι άλλοι φόροι, όλοι θέλουμε να δοθούν ακόμη περισσότερα. Η διαφορά ημών με τα άλλα κόμματα είναι ότι εμείς περιγράφουμε και εφαρμόζουμε πολιτική που μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα στο κράτος και στο τέλος της ημέρας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μέτρα που βοηθούν την κοινωνία», τόνισε.Απαντώντας ειδικά στις προτάσεις για δωρεάν εισιτήρια, ο κ. Μαρινάκης αντιπαρέβαλε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν θεσπιστεί για τους νέους εργαζόμενους. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη , εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα μέχρι 25 ετών. Είναι χρήματα που μπορεί ένας νέος άνθρωπος να διαθέσει όπως θέλει. Τον φορολογικό συντελεστή τον πήγαμε από το 29% στο μηδέν και για έναν άνθρωπο έως 30 ετών στο 9%», δήλωσε.Συνεχίζοντας την επίθεσή του προς την αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν έτυχαν θετικής αντιμετώπισης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν ανακοινώθηκαν.«Αυτά τα μέτρα, ο μηδενισμός του φόρου και οι μειώσεις φόρων, δεν χειροκροτήθηκαν από την αντιπολίτευση. Δεν υποδέχθηκαν με την αυτονόητη θετική στάση μια πολιτική που αφορά όλες τις δραστηριότητες ενός νέου ανθρώπου», είπε.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ , υποστηρίζοντας ότι καταθέτει διαδοχικές προτάσεις χωρίς να εξηγεί πώς αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν.«Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έρχεται να κυβερνήσει τον τόπο. Την άλλη φορά μιλούσε για τετραήμερη εργασία. Αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, όταν ακόμη δεν είχαν μπει φίλτρα. Μετά κατάλαβαν και το μάζεψαν. Έναν μήνα μετά ήρθε το δεύτερο πυροτέχνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να καταθέτει προτάσεις πολιτικής, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ουσία της διαφοράς βρίσκεται στη σειρά με την οποία εφαρμόζονται τα μέτρα.

«Δεν λέω ότι δεν έχουν δικαίωμα ή ότι δεν μπορούν να καταθέτουν προτάσεις. Κάθε μέτρο που βοηθάει τον κόσμο, επί της αρχής, βρίσκει σύμφωνους και εμένα και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ποια είναι η διαφορά μας; Εμείς εφαρμόζουμε μια πολιτική που πρώτα φέρνει έσοδα στα ταμεία του κράτους, τα οποία η αντιπολίτευση καταγγέλλει ως αυξημένα φορολογικά έσοδα. Και αφού φέρουμε έσοδα στο κράτος με την πολιτική μας – και μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερα – τα δίνουμε πίσω στους πολίτες. Αυτή είναι η σωστή σειρά», κατέληξε.



Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.



«Αν ολοκληρωθεί με το καλό, θα είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη συνολικά για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή του βαρελιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες.



«Αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρατηρητές αλλά όντας ακριβώς από πάνω, να δουν οι καταναλωτές και οι πολίτες τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε πραγματικά στη γωνία», δήλωσε.



Όπως είπε, η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να περάσουν οι μειώσεις στην αγορά πρέπει να είναι αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται όταν οι διεθνείς τιμές αυξάνονται.



«Θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά, εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών», προειδοποίησε.



« Θα υπάρξουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις» Ο κ. Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά, εκφράζοντας πάντως την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα.



«Θα υπάρξουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, ελπίζω να μη χρειαστεί. Όταν η αγορά συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, τότε δεν χρειάζεται το κράτος να παρέμβει», σημείωσε.



Καταλήγοντας, έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά καυσίμων ότι η κυβέρνηση αναμένει οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.



«Έχουν σταλεί ήδη τα μηνύματα που πρέπει από την κυβέρνηση, έτσι ώστε οι αντίστοιχες μειώσεις, με βάση τις συνθήκες που δημιουργούνται, να οδηγήσουν σε μειώσεις και για τους πολίτες», τόνισε.

