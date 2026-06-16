Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τι προβλέπει το deal για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

Η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας

Βανς: «Το μνημόνιο είναι μόλις μιάμιση σελίδα»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποβάθμισε τη σημασία του αρχικού κειμένου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γενικό πλαίσιο.

Μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης «είναι περίπου μιάμιση σελίδα» και ότι οι περισσότερες κρίσιμες λεπτομέρειες θα καθοριστούν στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν άμεσα.

«Σε πολλά ζητήματα θα πρέπει να βρούμε λύσεις κατά τη φάση των τεχνικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη παράγραφος της συμφωνίας περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για «περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», συμπεριλαμβανομένης της διακοπής χρηματοδότησης οργανώσεων που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές.

Ο Βανς υποστήριξε επίσης ότι η σημαντικότερη πρόβλεψη αφορά την επαληθεύσιμη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Τι προβλέπει το αρχικό πλαίσιο

Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι η άρση κυρώσεων ή η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.

Ταυτόχρονα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο παραμένει το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών.



Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί επιβεβαίωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ.



Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί «βαθιά δυσπιστία» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε τη συμφωνία «απλώς ένα βήμα προς τη μείωση της έντασης».



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