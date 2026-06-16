Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην κεντρική Ινδονησία, δείτε τα πρώτα βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Ινδονησία

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην κεντρική Ινδονησία, δείτε τα πρώτα βίντεο

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην κεντρική Ινδονησία, δείτε τα πρώτα βίντεο
Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών έπληξε το πρωί την περιοχή όπου βρίσκεται η Κελέβη (ή Σουλαουέσι) στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελέβης, και καταγράφτηκε στις 10:27 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:27 ώρα Ελλάδας).

Η ώρα του σεισμού:

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