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Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην κεντρική Ινδονησία, δείτε τα πρώτα βίντεο
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην κεντρική Ινδονησία, δείτε τα πρώτα βίντεο
Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές
Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών έπληξε το πρωί την περιοχή όπου βρίσκεται η Κελέβη (ή Σουλαουέσι) στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.
Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελέβης, και καταγράφτηκε στις 10:27 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:27 ώρα Ελλάδας).
Η ώρα του σεισμού:
Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελέβης, και καταγράφτηκε στις 10:27 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:27 ώρα Ελλάδας).
Η ώρα του σεισμού:
‼A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/UK5ilnVabx— News.Az (@news_az) June 16, 2026
A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/FllUYkvYBw— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026
Intense scenes as a magnitude 6.9 earthquake strikes near Palu, Central Sulawesi, Indonesia today.. pic.twitter.com/Qj57hfXZAY— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026
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