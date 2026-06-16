Σακίρα: Η κίνηση που έκανε σε συναυλία της μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ





Δείτε την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026



Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, όταν ορισμένοι υποστήριξαν ότι η τραγουδίστρια που εμφανίστηκε δεν ήταν η πραγματική Σακίρα, αλλά σωσίας της. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» επικαλούνταν τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, ορισμένα χαρακτηριστικά της εμφάνισής της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το X και το TikTok, με αρκετά πρόσωπα να σχολιάζουν ότι η τραγουδίστρια έμοιαζε διαφορετική από ότι συνήθως. Παρόλα αυτά, δεν παρουσιάστηκε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς.

Η ίδια η Σακίρα δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκεκριμένες φήμες. Ωστόσο, ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πηγές από το περιβάλλον της διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί σωσία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια ήταν εκείνη που εμφανίστηκε κανονικά στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.