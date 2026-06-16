Σακίρα: Η κίνηση που έκανε σε συναυλία της μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ
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Σακίρα Θεωρίες συνωμοσίας Μουντιάλ Συναυλία

Σακίρα: Η κίνηση που έκανε σε συναυλία της μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ

Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, όταν κάποιοι έκαναν λόγο για σωσία της τραγουδίστριας

Σακίρα: Η κίνηση που έκανε σε συναυλία της μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ
Ιωάννα Μαρίνου
Λίγες ημέρες μετά τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν στα social media σχετικά με την εμφάνισή της Σακίρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεση απάντηση στις φήμες.

Σε βίντεο από τη συναυλία της το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Καλιφόρνια που έγινε viral, η Κολομβιανή σταρ εμφανίζεται να γελά και να αφαιρεί τα γυαλιά ηλίου που φορούσε επί σκηνής, με αρκετούς θαυμαστές της να συνδέουν την κίνησή της με τα σχόλια που είχαν προηγηθεί μετά την εμφάνισή της στο Μουντιάλ.

Δείτε το βίντεο

Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, όταν ορισμένοι υποστήριξαν ότι η τραγουδίστρια που εμφανίστηκε δεν ήταν η πραγματική Σακίρα, αλλά σωσίας της. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» επικαλούνταν τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, ορισμένα χαρακτηριστικά της εμφάνισής της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Δείτε την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026

 Οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το X και το TikTok, με αρκετά πρόσωπα να σχολιάζουν ότι η τραγουδίστρια έμοιαζε διαφορετική από ότι συνήθως. Παρόλα αυτά, δεν παρουσιάστηκε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς.

Η ίδια η Σακίρα δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκεκριμένες φήμες. Ωστόσο, ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πηγές από το περιβάλλον της διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί σωσία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια ήταν εκείνη που εμφανίστηκε κανονικά στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ιωάννα Μαρίνου

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