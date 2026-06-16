Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί για κλοπές από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί για κλοπές από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων

 Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ

Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί για κλοπές από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων
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Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά τέσσερις κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ.



Ανάμεσα στα αντικείμενα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει περιλαμβάνονται επαγγελματικά τρυπάνια, κόφτες, οικοδομικοί τροχοί, καθώς και πλήθος άλλων εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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