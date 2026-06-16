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Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε
Η Σμαράγδα Καρύδη λέει ότι βρήκε το «σπίτι της ευτυχίας» στη Μύκονο
Τον καλοκαιρινό «παράδεισό» της φαίνεται ότι βρήκε η Σμαράγδα Καρύδη με βάση την ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας.
Όπως περιγράφει η ηθοποιός στην ανάρτησή της που συνοδεύει από φωτογραφίες της με διαφορετικού χρώματος μπικίνι, «εγώ τον βρήκα τον παράδεισο και δεν είναι πολύ μακριά».
Όπως συμπληρώνει για το «σπίτι της ευτυχίας» που βρήκε στη Μύκονο, του έδωσε αυτό το όνομα «γιατί τα έχεις όλα στα ξυπόλητα πόδια σου και νιώθεις ελεύθερος όπως στα παιδικά καλοκαίρια».
«Σας ευχαριστώ τόσο φίλοι μου που μου δανείζετε λίγο απ' το καλοκαίρι σας» καταλήγει στην ανάρτησή της η Σμαράγδα Καρύδη.
Όπως περιγράφει η ηθοποιός στην ανάρτησή της που συνοδεύει από φωτογραφίες της με διαφορετικού χρώματος μπικίνι, «εγώ τον βρήκα τον παράδεισο και δεν είναι πολύ μακριά».
Όπως συμπληρώνει για το «σπίτι της ευτυχίας» που βρήκε στη Μύκονο, του έδωσε αυτό το όνομα «γιατί τα έχεις όλα στα ξυπόλητα πόδια σου και νιώθεις ελεύθερος όπως στα παιδικά καλοκαίρια».
«Σας ευχαριστώ τόσο φίλοι μου που μου δανείζετε λίγο απ' το καλοκαίρι σας» καταλήγει στην ανάρτησή της η Σμαράγδα Καρύδη.
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